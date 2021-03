Judecatorii CSM ignora blestemele Elenei Udrea dar critica USRPLUS pentru comunicatul pe tema dosarului "10 august"

Simpla mentiune la reactia Elenei Udrea

Ce a transmis USRPLUS

"Fata de comunicatul aliantei USR -PLUS si declaratiile publice ale mai multor oameni politici cu referire la solutia pronuntata de Tribunalul Bucuresti in cauza cunoscuta sub numele "dosarul 10 august", Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii condamna, cu fermitate, derapajele de limbaj in transmiterea mesajului public.Astfel, prin folosirea unor termeni si a unor constructii lingvistice de genul "decizia de astazi a Tribunalului Bucuresti este una foarte trista pentru democratia romaneasca", "un nou dosar inchis fara sa fi fost instrumentate toate probele", "nu putem sa ne prefacem ca nu s-a intamplat nimic", "o mare rusine pentru justitia din Romania", "imaginea unei tari abandonate, unde justitia nu functioneaza, unde justitia umbla cu capul spart" a fost depasita orice limita admisibila a libertatii de exprimare, afirmatiile mentionate in cuprinsul acestor pozitii avand potential de a insufla ideea ca o solutie care nu raspunde asteptarilor unui partid politic ataca democratia.Sectia pentru judecatori reitereaza ca statul democratic se fondeaza pe ordinea constitutionala care exclude ingerinta politica si afectarea directa sau indirecta a independentei judecatorilor chemati sa aplice legea.In acest context, Sectia constata ca astfel de discursuri publice reprezinta un veritabil atac la adresa independentei judecatorului si, implicit, a puterii judecatoresti in ansamblul sau.Fara a nega dreptul de a fi formulate critici legate de solutiile pronuntate de instantele judecatoresti, Sectia pentru judecatori atrage atentia asupra modului in care se realizeaza acest lucru, chiar inainte ca o hotarare judecatoreasca sa fie motivata, din perspectiva termenilor folositi si a caracterului de ingerinta politica manifestata in aceasta situatie", se arata in comunicatul judecatorilor CSM. "De asemenea, se constata existenta unor excese de discurs in legatura cu un alt proces penal, nefinalizat", este mentiunea in comunicatul CSM care, aparent, face trimitere la reactiile Elenei Udrea fara insa a o mentiona direct."Femeia asta a dat o decizie absurda! Nu stiu cum va dormi la noapte! O blestem sa simta copiii ei ce simte copilul meu. Nu inteleg cum va dormi aceasta femeie linistita la noapte", a declarat Elena Udrea imediat dupa decizia instantei referindu-se la judecatoarea Curtii de Apel Bucuresti Fostul ministru Elena Udrea a fost condamnata de Curtea de Apel Bucuresti la 8 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de instigare la luare de mita si spalare a banilor in dosarul privind finantarea campaniei electorale a lui Traian Basescu la alegerile prezidentiale din 2009.Udrea a primit mai multe pedepse, cuprinse intre 3 si 6 ani, pentru savarsirea celor doua infractiuni . Instanta le-a contopit, iar la condamnarea cea mai grea, de 6 ani, a fost adaugat un spor, urmand ca ea sa execute in final 8 ani inchisoare.Pe pagina de Facebook a Aliantei, imediat dupa pronuntarea sentintei, au aparut un comentariu si o fotografie prin care cele doua partide isi exprimau nemultumirea fata de hotararea judecatoarei de la tribunalul Bucuresti."Decizia de astazi a Tribunalului Bucuresti de a respinge definitiv redeschiderea Dosarului 10 august este una foarte trista. Trista pentru democratia romaneasca, trista pentru zecile de mii de oameni care au protestat pasnic pe 10 august 2018 si care au fost loviti, fugariti si gazati de fortele de ordine.Intelegem si respectam faptul ca decizia apartine in exclusivitate magistratilor si sistemului de Justitie, dar nu putem sa ne prefacem ca nu s-a intamplat nimic, sa ignoram suferinta victimelor, excesul de putere si alte numeroase intrebari legate de toate acele lucruri intamplate in Piata Victoriei pe 10 august 2018. La fel ca in cazurile Mineriadei si Revolutiei, trebuie sa se faca lumina si in cazul 10 august. Altfel, avem doar un nou dosar inchis fara sa fi fost instrumentate toate probele si fara sa fi fost audiati toti suspectii, martorii si victimele. Si mai avem inca o situatie in care Romania ar putea fi condamnata la CEDO pentru ca nu reuseste sa respecte drepturile cetatenilor ei.", a scris Alianta pe Facebook.