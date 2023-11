Monarhia mai salveaza Romania?

Readucerea unui urmas al Regelui Mihai la conducerea Romaniei, idee reiterata de premierul Tariceanu in weekendul trecut, a reaprins spiritele. Pesemne ca politicienii incep sa dea curs temelor pentru batalia electorala din toamna.

Dupa ce prim-ministrul a invocat ideea revenirii monarhiei in tara noastra, democrat-liberalii au strigat ca arsi, prin vocea Elenei Udrea, ca monarhia constitutionala nu e pentru noi.

Ba mai mult, Udrea spune ca ideea a fost lansata inca din 2 mai 2007 de catre Patriciu si sustinuta atunci, in perioada cat Traian Basescu era suspendat.

Tot ea sustine ca PNL ar vrea sa-i aduca la conducerea tarii pe Nicolae de Roumanie Medforth Mills sau pe printul Duda - acuzat ca ar fi colaborat cu Securitatea.

Dincolo de lupta politica si ideologica se pune insa intrebarea daca noi, romanii, avem nevoie de un nou regim de stat. Sunt multe partide care au invocat nevoia de a modifica Constitutia. E adevarat ca sunt multe confuzii in acest act legislativ, dar Tariceanu vrea ca noua Constitutie sa se inscrie mai intai in PNL si sa treaca apoi la suspendarea lui Basescu si a electoratului care il poate realege in 2009.

Argumentele lui Tariceanu pentru schimbarea constitutiei ar fi, in primul rand, faptul ca presedintia e gata sa se apuce de dictatura dar si ca acesta nu mai vrea sa traiasca "perioada neagra" a comunismului, prin care "am trecut eu si parintii vostrii", cum a declarat el.

Interesant mai este in discursul lui Tariceanu faptul ca primul ministru admite existenta unei Case Regale in Romania, in conditiile in care statul e organizat ca o republica. Este evident ca Regele Mihai, in calitate de fost sef de stat, trebui tratat intr-un mod special, dar de aici pana la a extinde privilegiile sale asupra ginereului sau - printul Duda, este un mare pas.

Prezenta Casei Regale este recunoscuta, acceptata si apreciata de toti responsabilii politici, pentru ca in urma cu doua decenii putini mai credeau in revenirea Regelui.

Monarhistii sunt cel mai probabil incantati de propunerea lui Calin Popescu Tariceanu, insa trebuie stiut ca monarhia este o inventie recenta si ca tara noastra a devenit monarhie constitutionala abia in 1859, daca luam in considerare si domnia lui Cuza.

Desi a trecut atata timp, este greu sa judeci care este rolul si locul monarhiei constitutionale fara sa uiti de circumstantele istorice. Asadar, sunt romani care apreciaza monarhia, si o considera superioara unei republici. Totusi, monarhia moderna nu trebuie confundata cu regatele medievale.

Abdicarea Regelui

Dupa ce Uniunea Sovietica a impus regimul totalitar comunist in Romania, prin anihilarea partidelor si acapararea structurilor de conducere a statului, singura bariera in fata distrugerii democratiei si a tesutului societatii romanesti ramasese Majestatea Sa Regele Mihai I, reprezentantul unui regim legitim, care modernizase tara, ii asigurase independenta, unitatea si respectabilitatea.

Contextul international si deciziile luate fara ca romanii sa fie consultati au sortit esecului incercarile curajoase ale Regelui, de a opri sovietizarea si comunizarea Romaniei.

Puterile democratice ale lumii nu l-au sustinut pe tanarul Rege care, prin actul de la 23 august 1944, grabise victoria Aliatilor.

In ziua de 30 decembrie 1947, Palatul Elisabeta a fost inconjurat de unitati militare fidele comunistilor, iar Garda Regala a fost dezarmata. Petru Groza si Gh. Gheorghiu-Dej l-au silit pe Majestatea Sa Regele Mihai I sa abdice, santajandu-l cu executarea a peste 1.000 de studenti anticomunisti tinuti sub arest. Sub amenintarea anihilarii fizice, Regele a semnat documentul de abdicare, pentru Sine si urmasii Sai.

Credeti ca monarhia constitutionala reprezinta sansa pentru o Romanie mai buna, mai curata si mai dezvoltata? Ce s-ar putea schimba in Romania daca ar fi adoptat un asemenea regim? Sunt principele Radu Duda sau Nicolae de Roumanie Medforth Mills, nepotul Regelui Mihai, persoane potrivite pentru a ne conduce?

Anca Bundaru