Udrea: Nu spunem nici ca mai cresc salariile, nici ca nu cresc, noi speram (Video)

Ministrul Dezvoltarii Regionale, Elena Udrea, a declarat, joi, ca Guvernul nu a trecut referiri la cresterea salariilor bugetarilor, din 2012, din cauza faptului ca nu e sigur ca marirea lor se va putea realiza, daca va incepe un al doilea val al crizei, dar ca e posibil si ca ele sa fie crescute pana la nivelul din 2012.

"Suntem doar precauti. Datele arata ca am reusit sa ne revenim, dar Romania e precauta. Economia e stabila, am avut crestere economica, dar nu inseamna ca putem sa dam drumul robinetului - cresteri de pensii si salarii. Am vrea sa facem asta. Strategia fiscala nu spune nici ca mai cresc, nici ca nu vor mai creste. Logica e ca noi speram ca vom putea sa revenim la salariile din 2010 in 2012", a declarat Udrea la Realitatea TV.

Ea a spus ca recentele masuri anuntate de Guvern, prin care se amana cresterea pensiilor din grupa 1 si 2 de munca se blocheaza angajarile la stat si alocarea de prime si tichete de masa, va costa electoral Partidul Democrat Liberal, insa acesta face lucrurile necesare.

"N-ar trebui cei care se uita la noi sa creada ca indexarea pensiilor si cresterea cu rata salariului nu se va mai face (...) in contextul acesta fragil economic am hotarat si noi sa amanam recalcularea pensiilor (...)Desi evident ca toate masurile pe care Partidul Democrat liberal le-a luat sunt masuri de dreapta, categoric avem o grija pentru pensionari. Electoral vorbind, nu e bine deloc, cu atat mai mare e responsabilitatea pe care o dovedeste PDL, cu cat prea putine partide isi asuma sa decida lucrul acesta.

Inca din 2010, atunci cand am inceput sa luam aceste masuri, speram ca cetatenii sa inteleaga ca Romania are acum sansa sa devina stabila. Decat sa nu platim salarii si pensii, merita sa...acum o actiune populista, electorala din partea Guvernului ne-ar duce in situatia asta (...) Pentru oamenii politici, tentatiile sunt foarte mari, pe masura ce se apropie alegerile. Teama noastra nu e fata de ce facem noi in Guvern, teama noastra e de ceea ce se poate intampla cu economia romaneasca. Efectele crizei la nivel european pot fi puternice", a declarat Udrea.

Ministrul Dezvoltarii spune ca salariile bugetarilor vor reveni la nivelul din 2010 doar daca vor creste incasarile la buget.

"Daca incasarile la buget vor permite, salariile vor recupera din ce s-a taiat in 2010 (...) S-a recuperat 15% din ce s-a pierdut, acum problema pe care o avem e cum sa rezistam daca vine un al doilea val al crizei. Asa cum in 2009 s-au simtit efectele crizei, fiind o data patiti, speram sa nu se intample din nou si ne tinem de promisiuni cat ne permite bugetul", a mai spus vicepresedintele PDL.

Ea a laudat responsabilitatea presedintelui Traian Basescu, amintind ca acesta s-a opus maririi pensiilor de catre guvernul Tariceanu, cand a avertizat ca va duce la deficit.

