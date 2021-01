VIDEO Dan Negru povesteste cum a convins-o pe Elena Udrea sa fie "vrajitoare": "Ea este o pasare rara in lumea divertismentului"

Declaratiile lui Dan Negru:

Cum a convins-o Dan Negru pe Elena Udrea? "Prima data l-am sunat pe sotul doamnei Udrea, apoi am discutat toti. Am sunat-o pe doamna Elena Udrea, care la inceput a fost sceptica. La un moment dat, i-am trimis mastile si textul. A durat ceva pana s-a hotarat, dar a avut incredere", spune prezentatorul Antena 1, intr-o declaratie pentru paginademedia.ro. - Noi am chemat-o pe Elena Udrea ca fiind o pasare rara in lumea divertismentului.- In alegerea vedetelor sunt si eu o rotita. E o echipa intreaga care discuta. O vedeta cum e Elena Udrea, la care nu te-ai astepta sa fie masca, iti credibilizeaza un program. Cum a fost si Cosmin Contra tot aseara sau cum a fost Sorin Oprescu , sunt "rara avis", oameni pe care ii vezi rar la televizor.- Exista un pluton de vedete pe care ii vezi oriunde, iar acest lucru se intampla peste tot.- Am sunat-o pe doamna Elena Udrea, care la inceput a fost sceptica. La un moment dat, i-am trimis mastile si textul. A durat ceva pana s-a hotarat, dar a avut incredere.- Prima data l-am sunat pe sotul doamnei Udrea, apoi am discutat toti.- A avut simtul umorului cand a aflat ca e vrajitoare. A gustat gluma.- N-am nicio treaba cu lumea politica. La mine la Revelion au fost nume ca Traian Basescu Gabriela Firea , Sorin Oprescu si Elena Udrea.- A stiut lumea ca vrajitoarea e Elena Udrea. Asta cu secretizarea e o gogomanie de marketing, pe care a adus-o Masked Singer. Una peste alta, despre multi dintre invitatii mei s-a vorbit, iar acesta e si interesul, sa se vorbeasca.