Cat costa cel mai scump obiect din garderoba Elenei Udrea si ce spune fostul ministru al Dezvoltarii despre eticheta de "Corupta Romaniei"

Foto: Kanal D (captura)

Ce spune despre termenul de "Corupta Romaniei"

Ce relatii a avut cu Traian Basescu

Desi a recunoscut ca acum nu mai cheltuie atat de mult pe haine, Elena Udrea a spus ca a existat o perioada in viata ei in care a scos din buzunar sume fabuloase de bani pentru diferite obiecte vestimentare. Elena Udrea a facut declaratiile in emisiunea "40 de intrebari cu Denise Rifai", de la Kanal D.Stiti, sunt femei care incearca sa spuna despre lucrurile lor ca sunt mult mai scumpe decat sunt si altele care incearca sa spuna, domne, nu sunt asa de scumpe. Da, e o pasiune. Cred ca orice femeie are aceasta pasiune.Imi placeau pantofii si gentile de cand imi permiteam de 30 de lei si imi plac si acum, cand imi permit de 3000 de euro. Asta nu s-a schimbat si nu o sa se schimbe niciodata. Mereu am spus, asta nu are legatura cu ce sunt eu ca om politic sau ce sunt eu ca om, sunt o femeie care are aceasta pasiune. Acum mai putin, recunosc, decat inainte, mult mai putin, dar care a avut o pasiune pentru haine, pentru genti, pentru pantofi, asa cum sunt foarte multe femei.A contat la mine pentru ca miza era alta. Miza nu era cati pantofi are Elena Udrea, ci miza era puterea pe care Elena Udrea o reprezenta in statul roman la vremea aceea si cu ce sa ataci o femeie daca nu cu parul blond sau posetele? Am multi pantofi, dar deja multi sunt demodati. Pot sa va spun altceva. In Costa Rica nu mi-am cumparat absolut nimic de imbracat. Nici nu aveai de unde pentru ca nu existau magazine.Cele mai de top erau cele relativ modeste, deci nu existau magazine din care sa iti cumperi lucruri, nici nu m-a interesat sa fac asta, eram si insarcinata, abia ma miscam pe acolo, deci am continuat cu aceasta relaxare si aceasta lipsa de interes fata de a-mi imbogati garderoba de cand m-am intors in Romania. Pantofii, cateva zeci de perechi, dar au ani si ani de zile, sunt demodati, ar trebui sa ii dau. Poseta cea mai scumpa costa 13.000 de euro," dezvaluie Elena Udrea Elena Udrea a fost intrebata daca eticheta de "Corupta Romaniei" a deranjat-o de-a lungul timpului."Poate ca la inceput m-a deranjat, astazi, cand vedem ca despre orice politician se spune, justificat sau nu, ca este un politician corupt, cu atat mai putin. La vremea aceea m-a deranjat ca acuzatiile care mi s-au adus mie pot fi aduse oricarui om politic, iar din toti cei care am facut politica la momentul despre care vorbim si la momentul la care am avut niste functii, toti cei de atunci sunt fie linistiti astazi, fie ocupa functii importante in continuare in politica si cumva s-a creat asa o frustrare referitor la faptul ca s-a dorit, in mod special, doar referitor la mine, la Elena Udrea, sa se puna aceasta eticheta, sa fiu prezentata cumva ca politicianul corupt din partea partidului din care proveneam si din partea echipei din care faceam parte, echipei politice.Frustrarea asta mi-a trecut intre timp, asa cum spuneam este evident ca despre oricine se spune exact acelasi lucru, avem alegerile locale si am vazut ca despre toti candidatii care participa, chiar despre cei care se spunea ca ar fi cei mai curati dintre politicieni, se spune azi ca sunt corupti, adevarat sau nu, asta nu e treaba noastra sa decidem. Eu as spune ca daca e sa pun o eticheta despre mine, despre activitatea mea ca om politic, nu aceea de corupta ar trebui sa fie, ci de performant," declara Elena Udrea Intrebata daca intre ea si Traian Basescu a existat mai mult decat o relatie profesionala, Elena Udrea a clarificat lucrurile, explicand de unde au aparut aceste suspiciuni."Nu. Eu sunt o persoana foarte glumeata. Nimeni nu isi da seama cat umor am si ma uit ca de multe ori cand fac o gluma, oamenii se uita la mine si se gandesc: Ce a vrut sa spuna cu asta? Eu atunci am facut o gluma pentru care am platit scump. Adica atata lume a interpretat raspunsul meu si a fost atat de nepotrivit raspunsul, incat mi-a parut rau ca am facut gluma respectiva. Traian Basescu este cel mai important om din viata mea, dupa parintii mei. Tot ce am realizat eu in cariera mea politica pe care mi-am dorit-o, a fost ce mi-am dorit, dupa copilul meu, este ce mi-am dorit cel mai mult pe lumea asta, am realizat datorita presedintelui Traian Basescu.Deci este cel mai important om din viata mea, dar relatia a fost o relatie extraordinara, de mare incredere, un parteneriat extraordinar. Sunt fericita ca am avut ocazia sa fiu discipolul lui Traian Basescu, sa cresc politic cu Traian Basescu, asa au facut si multi altii, spuneam femei si barbati, insa asta a fost tot," explica Elena Udrea