Cotroceni - ploaie, vant, coafura Elenei Udrea rezista (Opinii)

Am facut greseala anului. Am intrat pe blogul Elenei Udrea. In apararea mea, pot spune ca am vrut sa aud si opinia ministrului de la Dezvoltare si Turism. Prea a dat presa de pamant cu Elena Udrea, ca sa nu fiu ispitit sa ascult si punctul de vedere al doamnei. Parca prea au afisat invidiosii astia de ziaristi incontinuu pretul, absolut normal si banal, rochiei purtate de ministru - 17.000 de euro. Ca si cum nu orice roman si-ar putea permite asa ceva, daca s-ar infuria pe viata.

Iar Elena Udrea e ministru, are salariu si isi permite. Ca doar nu ar suspecta cineva ca ar fi o intretinuta. Recunosc, am vizitat blogul ministrului si cu speranta ca am sa aflu daca, atunci cand a fost in vizita la Cotroceni, s-a intalnit sau nu cu presedintele. Ea spune ca da, Traian Basescu ne asigura ca, inainte de orice, a fost cu sotia. Doamna Udrea sustine ca vizitele sale la Cotroceni sunt un "lucru obisnuit", presedintele insista sa il credem ca in noaptea cu pricina a dormit la Neptun (cu sotia), iar Elena Udrea s-a vazut cu un consilier.

Nimeni nu stie exact ce, cum si unde, desi toata lumea parea sa fie de acord ca doamna Elena Udrea fusese miercuri seara, dupa o sedinta la coafor (vopsit + coafat), in vizita la Cotroceni. Presedintele nu minte, desi "ha, ha, ha - urile" de dupa dezvaluirea locului unde a dormit erau cam multe. O simpla confuzie pana la urma - Udrea vorbea de miercuri noaptea, presedintele de joi seara. Clar e ca Udrea i-a prezenta raportul de control pe Axa programului operational lui Traian Basescu, la Cotroceni, dupa ora 21:00. Aici, tind sa o cred pe Elena Udrea. E mai tanara si (de presupus) are o memorie mai buna.

Si am intrat pe blog, sperand sa aflu secretul rezistentei coafurii ministrului in noapte. Dincolo de stilul elevat, universitar al exprimarii - "dupa trei zile la mare, in apa si pe nisip, voi merge la coafor!" - de cuvintele alese si semnificatia ascunsa a semanticii - "voi cobori din masina si voi intra in coafor" - si de hermeneutica ascunsa a conceptelor cotidiene Elenei Udrea - "pentru ca nu ma mai vopsesc de data aceasta" - postarea agendei de lucru a unui ministru care are pe mana zeci de miliarde de euro de la bugetul Romaniei imi pare edificatoare.

Asa am inteles si de ce si cum, fie ploaie, fie vant, la Cotroceni, coafura Elenei Udrea rezista. Si m-am lamurit si cu cine s-a vazut Elena Udrea miercuri noaptea. Veti afla doar daca cititi. Aici trebuie sa va fac o recomandare. Sa nu faceti greseala sa cititi si comentariile la postarea Elenei Udrea de pe blog. Veti intalni acolo cele mai infocate admiratoare secrete ale ministrului, care se intrec in laude mai ceva ca Elena Udrea la adresa ei insasi. O adevarata armata de postaci care canta ode si ridica osanale celui mai competent ministru si celui mai bun politician roman din toate timpurile. Cu astfel de laudatori, nici nu mai ai nevoie de dusmani.

Revenind la problema de fond - daca a fost sau nu Elena Udrea la Cotroceni, daca s-a vazut cu presedintele ori ba, daca Traian Basescu a dormit acasa (cu sotia) ori in alta parte - toate acestea ma intereseaza spre deloc. Cand activitatea unui ministru se invarte doar in jurul unor permanente futilitati, iar timpul si-l pierde intre coafor, shoping si elicopter, e un semn de slabiciune.

Iar daca in urma sa raman doar scandaluri si lucrari controversate, bani cheltuiti aiurea si Sali poli valente in sate parasite, atunci coafura poate sa reziste nopti intregi - nu mai are nicio valoare. Si cand Comisia Europeana blocheaza platile pentru proiectele finantate din bani europeni, iar ministrul are timp pentru a posta ironii retarde pe blog si reglari de conturi frivole cu presa, atunci, da, conteaza si cat de lung ti-e parul.

In rest, bine ca rezista coafura, in ciuda vantului de pe dealuri. Ca si Elena Udrea in Guvern, in ciuda tuturor intrarilor si iesirilor repetate din criza.

