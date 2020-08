Elena Udrea, dupa ce PMP a anuntat candidatura lui Basescu la Primarie: "Gata, s-a terminat cu gluma! Se face din nou politica in Romania"

"Gata, s-a terminat cu gluma! Candidatii si sustinatorii lor, cei aflati la vedere sau ascunsi aiurea, prin "paduri", isi pot lua galetusele din nisip si pot merge acasa! Traian Basescu , candideaza! Si ca intotdeauna, castiga! Se face din nou politica in Romania! Se face din nou administratie in Romania!", a scris Elena Udrea, ministrul favorit al fostului presedinte Traian Basescu.Liderul PMP, Eugen Tomac, invita membri PMP si sustinatorii la strangerea de semnaturi pentru candidatura lui Traian Basescu la Primaria Bucuresti."In atentia tuturor colegilor si sustinatorilor PMP! Va invitam sa ne sustineti in campania de strangere de semnaturi pentru viitorul Primar General al Municipiului Bucuresti! Cu Basescu inainte! Toti pentru Bucuresti", a postat, luni seara, pe Facebook, Eugen Tomac.Acesta este primul anunt oficial al partidului despre candidatura lui Traian Basescu.