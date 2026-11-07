Emisarii speciali ai președintelui american în relația cu Putin, pe care presa internațională îi numește „păpușarii” lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au înaintat o propunere a SUA către Europa legată de reluarea afacerilor Rusiei cu continentul. Însă UE spunem un NU ferm restabilirii aprovizionării Europei cu gaze rusești prin Ucraina.

Diplomații europeni au exclus o revenire la importurile de gaze rusești în cadrul propunerii susținute de SUA, care ar revitaliza comerțul cu energie cu Moscova. Propunerea, care prevede transportul gazelor rusești prin Ucraina, Washingtonul acționând ca intermediar, a găsit puțin sprijin la Bruxelles. Diplomații UE insistă că blocul comunitar nu are nicio intenție de a-și retrage eforturile de a pune capăt dependenței de energia rusească, potrivit The Gaze.

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„UE rămâne ferm angajată să pună capăt dependenței de combustibilii fosili ruși”, a declarat un diplomat. Un alt oficial a respins perspectiva relaxării restricțiilor asupra Moscovei, invocând atacurile continue ale Rusiei asupra civililor și infrastructurii ucrainene.

„În acest moment, nu vedem motive pentru relaxarea sancțiunilor sau restricțiilor împotriva Rusiei în niciun sector”, a argumentat diplomatul. „Dimpotrivă, pe fondul atacurilor barbare și cinice asupra populației și infrastructurii Ucrainei, credem că este necesar să creștem presiunea și să înăsprim restricțiile.”

În ciuda rapoartelor privind propunerea americană, diplomații au remarcat că problema nu a fost ridicată în timpul ultimei runde de discuții de la Bruxelles, care s-a concentrat pe redresarea economică postbelică a Ucrainei și pe viitoarele garanții de securitate.

Întâlnirile, care au avut loc miercuri și joi, au reunit reprezentanți ucraineni, consilieri pe probleme de securitate națională din Franța, Germania, Marea Britanie și Statele Unite, precum și înalți oficiali din cadrul Comisiei Europene, NATO și Banca Mondială. Acestea au urmat două runde anterioare de discuții din octombrie. „Am avut două informări despre rezultatele discuțiilor cu Statele Unite, iar problema achiziționării de gaze rusești nu a fost ridicată”, a declarat un al treilea diplomat al UE.

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UE intenționează să pună capăt tuturor importurilor de gaze rusești

În timpul unei întâlniri de la începutul lunii octombrie la vila trimisului special al SUA, Steve Witkoff, din Miami, reprezentanții ucraineni au discutat propuneri pentru reintegrarea economică a Rusiei, Ucrainei și Europei printr-un acord energetic.

Recent, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că blocul comunitar intenționează să pună capăt tuturor importurilor de gaze rusești. Gazul rusesc reprezintă acum aproximativ 12% din importurile UE, în scădere de la 45%. Comisarul UE pentru energie, Dan Jørgensen, a precizat, de asemenea, că Bruxelles-ul nu are de gând să reconsidere acest calendar. „Ar fi o greșeală uriașă să începem să importăm din nou energie rusească”, a subliniat Jørgensen într-o conferință de presă.

Potrivit lui Jørgensen, criza a făcut ca costurile importurilor de combustibili fosili să crească cu peste 24 de miliarde de euro, echivalentul a peste 500 de milioane de euro pe zi. El a avertizat că consecințele se vor extinde mult dincolo de creșterile imediate ale prețurilor și a îndemnat țările europene să accelereze investițiile în proiecte de energie regenerabilă și curată.

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După cum a informat anterior sursa citată, ministrul de externe ucrainean Andrii Sybiha a avertizat împotriva repunerii în funcțiune a conductei Nord Stream, avertizând că livrările reînnoite de gaze rusești către Europa ar reînvia greșelile trecutului.

El a menționat că o astfel de mișcare ar permite Moscovei să exploateze din nou aprovizionarea cu energie pentru pârghii politice, generând în același timp venituri pentru a-și susține războiul împotriva Ucrainei. Între timp, UE își menține angajamentul de a elimina treptat importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027, chiar dacă prețurile la energie în creștere și o criză energetică globală mai amplă pun o presiune nouă asupra blocului comunitar.

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