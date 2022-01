Deși Comisia Europeană pune la bătaie prin programul Next Generation UE o sumă de 750 de miliarde euro până în 2026, dezvoltarea verde și digitală a economiei comunitară, așa cum este văzută de factorii de decizie de la Bruxelles, necesită un puternic supliment financiar din zona investițiilor private.

Pentru a putea atrage investitorii și marile fonduri private internaționale de investiții, țările membre UE trebuie să accelereze eforturile pentru a-și uni sistemele bancare și piețele de capital, a declarat recent Christine Lagarde, președintele Băncii Centrale Europene.

Fondurile Next Generation UE, insuficiente

Astfel, țările membre ale Uniunii Europene nu se vor putea baza doar pe fondurile din programul Next Generation EU pentru a-și reorienta economiile spre viitor, a atras atenția președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, în declarația de deschidere făcută la reuniunea COSAC – Conferința comisiilor parlamentare pentru afaceri europene.

Next Generation EU are o capacitate de 750 de miliarde euro până în 2026, dar realizarea tranziției ecologice va necesita, în plus, investiții suplimentare de 520 de miliarde EUR pe an până în 2030, arată Lagarde.

În plus, pentru a ajunge din urmă concurenții digitali de top – Statele Unite și China – va necesita încă 125 de miliarde de euro pe an.

”Dacă vrem să reducem acest decalaj trebuie să găsim modalități de a accesa marile fonduri de investiții private din Europa și din întreaga lume. Pentru aceasta, avem nevoie de un sector financiar al UE robust, integrat și diversificat.

Acesta este un motiv cheie pentru care, pe lângă finalizarea uniunii bancare, trebuie să aprofundăm și mai mult piețele de capital din Europa. Anul trecut, am cerut să ne concentrăm în special pe finalizarea unei ‘uniuni verzi a piețelor de capital’.”, a declarat Christine Lagarde.

UE, lider al emisiunilor de obligațiuni verzi

Interesul investitorilor se îndreaptă mai degrabă spre finanțarea de proiecte mai riscante și mai inovatoare, care sunt cheia tranziției digitale și ecologice, iar Uniunea Europeană are avantajul de a fi deschizătoare de drumuri în finanțarea ecologică, în condițiile în care 60% din emisiunile globale de obligațiuni verzi au avut loc în UE, a mai precizat prședintele BCE.

La nivel european, propunerile legislative publicate recent de Comisia Europeană în cadrul Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital oferă o bază bună pentru discuții cu colegislatorii.

Dar trebuie să existe progrese și la nivel național. Reformele fiscale și de reglementare care vizează sprijinirea investițiilor în capitalul propriu și în capitalul de risc sunt un ingredient cheie în integrarea mai profundă a pieței de capital, a mai spus Christine Lagarde.

La rândul său, vicepreședintele Comisiei Europene Valdis Dombrovskis a declarat, la conferința de presă de după reuniunea miniștrilor de finanțe europeni – ECOFIN, că salută intenția Președinției franceze a Consiliului UE de a face progrese în special pentru uniunea piețelor de capital și uniunea bancară.

Grad mare de incertitudine economică

Ambele vor fi importante pentru faza de recuperare a economiei europene după criza provocată de pandemia de coronavirus, apreciază comisarul european.

În general, recuperarea economică este pe drumul cel bun, susține Dombrovskis, care atrage însă atenția că există încă un mare grad de incertitudine.

”Trebuie să rămânem vigilenți, mai ales că o combinație de factori este susceptibilă de a afecta creșterea pe termen scurt.

În special: o creștere rapidă a infecțiilor și restricțiile rezultate, blocajele lanțului de aprovizionare, lipsa forței de muncă și recenta creștere a prețurilor la energie.

Deși acești factori negativi durează mai mult decât se anticipa inițial, aceștia ar trebui să se atenueze în cursul acestui an. Ne așteptăm în continuare ca avansul economic al UE să continue în acest an și anul viitor.”, a mai spus Comisarul european pentru Comerț.

