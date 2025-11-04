Comisia Europeană vrea să deschidă în această lună toate capitolele de negociere cu Ucraina și Republica Moldova: "Extinderea este o ambiție realistă"

Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 22:14
Comisia Europeană vrea să deschidă în această lună toate capitolele de negociere cu Ucraina și Republica Moldova: "Extinderea este o ambiție realistă"
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos FOTO Facebook/Marta Kos

Comisia Europeană face eforturi pentru ca, chiar în această lună, Consiliul UE să deschide toate clusterele (capitolele) de negociere cu Republica Moldova și cu Ucraina.

Anunțul în acest sens a fost transmis de comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, originară din Slovenia, informează Deschide.md marți, 4 noiembrie.

”În ceea ce privește Republica Moldova și Ucraina, Comisia va continua să lucreze pentru ca în noiembrie Consiliul să deschidă toate clusterele de negociere. Încercăm să găsim soluții, însă este esențial ca reformele să continue. Republica Moldova a făcut progrese accelerate, în ciuda amenințărilor hibride și tentativelor de destabilizare. Moldova a făcut cele mai importante progrese pe parcursul acestui an”, a declarat Marta Kos la o conferință de presă comună cu șefa Diplomației UE, Kaja Kallas.

Totuși, chiar dacă nu vor fi deschise toate clusterele, se poartă discuții cu președinția daneză a UE pentru a începe negocierile la nivelul grupurilor de lucru.

”Extinderea este o ambiție realistă. Pentru mine, nivelul de ambiție contează mai mult decât calendarul exact. Iar aceste patru state candidate — Muntenegru, Albania, Moldova și Ucraina — și-au concretizat ambițiile. Până atunci, am început să integrăm țările candidate în domenii de politică-cheie precum energia, apărarea, SEPA și roamingul. Toate acestea sunt esențiale pentru a ancora aceste țări în structurile europene în timp ce continuăm negocierile de aderare”, a explicat Marta Kos.

La rândul ei, Kaja Kallas a subliniat că extinderea reprezintă pentru UE o prioritate politică și o investiție geopolitică. Kallas a precizat că invazia rusă în Ucraina și "modificările geopolitice recente" arată că extinderea UE trebuie realizată, astfel încât UE să devină un actor geopolitic puternic.

”Totuși, nu vom face nicio abatere de la standarde și nu vom oferi scurtături. Vrem o extindere temeinică, care să garanteze că fiecare stat este pe deplin pregătit. Pot să spun că rezultatele sunt în mare parte pozitive pentru Albania, Muntenegru, Moldova și Ucraina. Totodată, alegerile din Republica Moldova au fost un ”da” clar pentru viitorul țării în Uniunea Europeană”, a explicat Kaja Kallas.

