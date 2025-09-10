AUR cere Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin programul SAFE al UE pentru că dobânda este necunoscută. "Se va adăuga la datoria externă a României"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 17:22
542 citiri
Liderii AUR - FOTO: Ziare.com

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a cerut miercuri, 10 septembrie, Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene, destinate finanţării pentru achiziţia de armament, în absenţa dezbaterii publice şi a avizului Parlamentului, anunţă senatorul Petrişor Peiu.

”În legătură cu lipsa legitimităţii şi a transparenţei privind contractarea împrumutului, amintim că la data de 30 aprilie 2025, când Ilie Bolojan nu avea nicio legitimitate, fiind doar preşedinte interimar, cu ocazia şedinţei Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, a făcut anunţul privind formarea grupului de lucru care urma să pregătească aplicaţia României pentru accesarea creditului.

Potrivit prevederilor instrumentului SAFE, planurile de investiţii în apărare vor fi transmise Consiliului European până la data de 30 noiembrie 2025, iar în ianuarie 2026 va fi adoptarea de către Consiliul European a planurilor de implementare. Aşadar, se fac demersurile privind obţinerea împrumutului în condiţiile lipsei totale de transparenţă”, spune Peiu într-un comunicat oficial.

Senatorul AUR arată că în prezent nu ştim concret ce anume vom cumpăra de 16,7 miliarde euro şi nici nu ştim ce dobândă se va plăti pentru acest credit, ceea ce este inacceptabil.

”Amintim Guvernului că, potrivit Legii 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, informaţiile privind cheltuirea banilor publici nu pot fi clasificate. Respingem ideea conform căreia creditul va fi contractat de România în condiţii aşa-zis avantajoase. Acest credit se va adăuga la datoria externă a României, care deja a ajuns la limita maximă admisă de Tratatul European, de 60% din Produsul Intern Brut.

Dobânda la acest împrumut, despre care amintim că este necunoscută, este totuşi o dobândă de pe pieţele financiar-bancare sau mai mare, din moment ce preşedintele Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a motivat refuzul a 9 state membre UE din totalul de 27 state de a accesa împrumuturile din instrumentul SAFE, prin faptul că cele 9 state vor găsi credite cu dobânzi mai mici decât cele din SAFE”, arată senatorul AUR.

El mai spune că, ”având în vedere experienţa prezentului, atunci când România va începe să plătească rata la împrumut şi dobânda, nu va avea bani, aşa că se va împrumuta cu cea mai mare dobândă din Europa, cum face şi în prezent, pentru a plăti rata respectivă”. ”De aceea considerăm termenul de “condiţii avantajoase” pentru finanţarea din SAFE ca fiind pur politic şi neavând acoperire în fapte, în cazul României. Şi pentru creditul SAFE vom plăti tot cele mai mari dobânzi din Europa. Pentru a face acceptabil împrumutul din SAFE pentru opinia publică, din aceşti bani se vor finanţa nu doar cumpărăturile de armament, ci şi finalizarea autostrăzilor A 7 şi A 8, cu scopul creşterii mobilităţii militare”, declară Petrişor Peiu.

Senatorul mai afirmă că, în cazul României, respinge ideea că împrumutul de la SAFE ar fi atractiv pentru că s-ar finanţa şi infrastructura. Iresponsabilitatea şi incompetenţa Guvernului au făcut ca România să piardă finanţările din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) destinate realizării autostrăzilor A 7 şi A 8.

”Aşadar, Guvernul pierde finanţări europene gratis, nerambursabile, pentru A 7 şi A 8 şi spune că în schimb va obţine alte finanţări europene cu împrumut şi cu dobândă. Ca atare, invităm Guvernul să găsească finanţări europene nerambursabile pentru realizarea A 7 şi A 8, în locul finanţărilor din PNRR pe care le-a pierdut din incompetenţă. Considerăm că nivelul sumei de 16,7 miliarde euro este nefiresc de ridicat şi plasează România pe locul 2 între ţările care vor accesa instrumentul SAFE. Nu înţelegem de ce România, cu deficit bugetar excesiv, cel mai mare din Europa şi cu o datorie externă care va depăşi criteriile de la Maastricht, odată cu contractarea creditului SAFE, va împrumuta mai mulţi bani decât Franţa şi Italia sau de ce va împrumuta o sumă de 17 ori mai mare decât Spania, care va accesa doar 1 miliard de euro din finanţarea SAFE. Amintim şi că 9 dintre cele 27 state membre UE au ales să nu recurgă la împrumuturile din SAFE”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

