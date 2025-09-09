Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Cum va folosi România cei 16,7 miliarde de euro din programul SAFE: va finaliza Autostrada Moldovei, va cumpăra mașini blindate, drone și rachete

Autor: Mihai Diac
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 20:52
Cum va folosi România cei 16,7 miliarde de euro din programul SAFE: va finaliza Autostrada Moldovei, va cumpăra mașini blindate, drone și rachete
Șeful CNAIR, Cristian Pistol, premierul Ilie Bolojan și ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban - FOTO Facebook.com/Cristian Pistol - arhivă

Autoritățile de la București salută decizia Comisiei Europene de a aloca României 16,68 miliarde de euro prin mecanismul european SAFE (Security Action for Europe) și fac o serie de precizări despre modul cum vor fi cheltuiți acești bani.

În ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii, vor fi alocați bani pentru "segmentele de autostrăzi A7 și A8 rămase anterior fără finanțare", a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. După cum se știe, A7 este Autostrada Moldovei, care pornește de la Ploiești și urmează să ajungă până la orașul Siret, aflat la granița de nord a României. A8, sau Autostrada Unirii, se construiește pe traseul Ungheni (granița cu Republica Moldova) - Iași - Târgu Mureș.

"Acești bani vin într-un moment crucial și vor sprijini România pe două direcții majore: 🔹 consolidarea capabilităților noastre de apărare, în conformitate cu prioritățile naționale și NATO; 🔹 finanțarea unor proiecte esențiale pentru dezvoltare, inclusiv segmentele de autostrăzi A7 și A8 rămase anterior fără finanțare", a precizat ministrul Proiectelor Europene.

Pe de altă parte, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a precizat care vor fi principalele programe militare care vor primi bani proveniți de la SAFE.

"Din perspectiva Ministerului Apărării Naționale, programul european SAFE oferă o oportunitate de finanțare prin proiecte comune în domenii precum achiziția de tehnică militară de ultimă generație, dezvoltarea de capabilități tehnologice avansate și modernizarea infrastructurii militare. Fondurile vor sprijini programe esențiale de înzestrare ale Armatei României, selectate din Programul multianual de înzestrare (PIAR) și corelate cu cerințele operaționale naționale și obligațiile asumate la nivel NATO și UE. Printre proiectele eligibile se numără: sisteme de apărare aeriană cu bază la sol, radare de supraveghere aeriană, transportoare blindate și mașini de luptă ale infanteriei, nave de luptă și sprijin, drone, sisteme UAV și muniții de diferite calibre, inclusiv rachete. Ministerul Apărării Naționale susține implicarea industriei naționale de apărare în producția și mentenanța acestor capabilități, prin cooperare cu parteneri internaționali și transfer de tehnologie", a transmis MApN.

"Sunt bani care vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei prin achiziții comune europene, ci și către infrastructura civil-militară: poduri, drumuri, autostrăzi și căi ferate care să asigure mobilitatea rapidă a trupelor și echipamentelor atunci când securitatea noastră o cere", a explicat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

