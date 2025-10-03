În două săptămâni, UE va prezenta planul de apărare a țărilor de pe Flancul Estic. O componentă esențială o reprezintă protecția împotriva dronelor

Comisia Europeană va prezenta, în următoarele două săptămâni, "o foaie de parcurs cuprinzătoare" cu privire la pregătirea Uniunii Europene în domeniul Apărării, până în anul 2030.

Acest anunț a fost transmis de președintele Consiliului European, Antonio Costa, în urma reuniunii informale a liderilor UE de la Copenhaga, informează agenția bulgară Novinite la data de 2 octombrie 2025.

Unul dintre proiectele-cheie evidențiate de Comisie vizează protejarea frontierelor estice ale UE printr-un sistem de răspuns rapid capabil să detecteze, să intercepteze și să neutralizeze dronele. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris această inițiativă, cunoscută sub numele “Drone wall” („zidul dronelor”), ca o măsură care se bazează în mare măsură pe lecțiile învățate din experiența Ucrainei.

Proiectul “Drone wall” este destinat să contracareze "întregul spectru de amenințări de-a lungul Flancului Estic" al UE.

Liderii UE și-au exprimat sprijinul larg pentru majoritatea proiectelor propuse, menite să consolideze securitatea Uniunii. Antonio Costa a subliniat importanța strategică a acestor inițiative, în special pentru țările situate pe Flancul Estic - deci și pentru România.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen, a cărei țară deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE, a cerut intensificarea atât a producției de drone, cât și a capacităților de combatere a acestora. Mette Frederiksen a subliniat importanța formării unei rețele europene anti-drone capabile să detecteze și să neutralizeze pătrunderile ilegale, valorificând în același timp inovațiile tehnologice deja aplicate în Ucraina.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris Eastern Flank Shield (Scutul Flancului Estic), care include “Drone wall”, ca fiind o componentă centrală a strategiei de apărare a UE. Această strategie este menită să asigure detectarea, interceptarea și, dacă este necesar, distrugerea rapidă a dronelor ostile.

Aceste discuții, purtate la Copenhaga, vin după ce, în ultimele luni, a crescut numărul de pătrunderi neautorizate ale unor drone în spațiul aerian al unor țări membre ale UE și ale NATO. Printre țările care au raportat asemenea incidente s-au numărat Polonia (care a și doborât patru drone rusești), România și Germania.

