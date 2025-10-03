În două săptămâni, UE va prezenta planul de apărare a țărilor de pe Flancul Estic. O componentă esențială o reprezintă protecția împotriva dronelor

Antonio Costa, Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen - Foto: X/@vonderleyen

Comisia Europeană va prezenta, în următoarele două săptămâni, "o foaie de parcurs cuprinzătoare" cu privire la pregătirea Uniunii Europene în domeniul Apărării, până în anul 2030.

Acest anunț a fost transmis de președintele Consiliului European, Antonio Costa, în urma reuniunii informale a liderilor UE de la Copenhaga, informează agenția bulgară Novinite la data de 2 octombrie 2025.

Unul dintre proiectele-cheie evidențiate de Comisie vizează protejarea frontierelor estice ale UE printr-un sistem de răspuns rapid capabil să detecteze, să intercepteze și să neutralizeze dronele. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris această inițiativă, cunoscută sub numele “Drone wall” („zidul dronelor”), ca o măsură care se bazează în mare măsură pe lecțiile învățate din experiența Ucrainei.

Proiectul “Drone wall” este destinat să contracareze "întregul spectru de amenințări de-a lungul Flancului Estic" al UE.

Liderii UE și-au exprimat sprijinul larg pentru majoritatea proiectelor propuse, menite să consolideze securitatea Uniunii. Antonio Costa a subliniat importanța strategică a acestor inițiative, în special pentru țările situate pe Flancul Estic - deci și pentru România.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen, a cărei țară deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE, a cerut intensificarea atât a producției de drone, cât și a capacităților de combatere a acestora. Mette Frederiksen a subliniat importanța formării unei rețele europene anti-drone capabile să detecteze și să neutralizeze pătrunderile ilegale, valorificând în același timp inovațiile tehnologice deja aplicate în Ucraina.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris Eastern Flank Shield (Scutul Flancului Estic), care include “Drone wall”, ca fiind o componentă centrală a strategiei de apărare a UE. Această strategie este menită să asigure detectarea, interceptarea și, dacă este necesar, distrugerea rapidă a dronelor ostile.

Aceste discuții, purtate la Copenhaga, vin după ce, în ultimele luni, a crescut numărul de pătrunderi neautorizate ale unor drone în spațiul aerian al unor țări membre ale UE și ale NATO. Printre țările care au raportat asemenea incidente s-au numărat Polonia (care a și doborât patru drone rusești), România și Germania.

