Delegație UE la București pentru a discuta despre cum România poate susține apărarea europeană în estul continentului

O delegație a Comisiei Europene sosește la București pentru a discuta cu oficialii români despre implicarea industriei naționale în programele comune de apărare ale UE.

O delegație din cadrul Direcției Generale pentru Industria de Apărare și Spațiu (DEFIS) din Comisia Europeană este așteptată, în ziua de 15 octombrie 2025, la București, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN) al României. Pentru pregătirea acestei vizite, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a avut o întrevedere, în ziua de 14 octombrie, cu Herald Ruijters, coordonatorul grupului de lucru instituit la nivelul DEFIS.

Vizita din România, din data de 15 octombrie, se desfășoară ca urmare a lansării, la nivelul Comisiei Europene, a inițiativei SAFE (Security Action for Europe).

„România își propune să utilizeze pe deplin oportunitățile oferite de instrumentul SAFE, prin implicarea industriei naționale de apărare în domenii strategice precum mobilitatea militară, apărarea aeriană și antirachetă, sistemele terestre, facilitatori strategici, echipamente individuale pentru soldați și sisteme maritime. Apreciem, totodată, includerea domeniului privind sistemele de drone și antidrone, esențial în raport cu inițiativele europene recente Eastern Flank Watch și European Drone Wall”, a transmis ministrul Ionuț Moșteanu.

Pe de altă parte, ministrul român a subliniat și importanța cooperării cu Ucraina, "pentru dezvoltarea capabilităților militare, prin valorificarea experienței acestui partener în ceea ce privește inovarea și adaptarea rapidă la condițiile războiului de mare intensitate".

După cum se știe, inițiativa SAFE este pusă în aplicare în cadrul eforturilor țărilor UE de a avea o contribuție mai substanțială pentru propria lor apărare. Această inițiativă este urgentă, în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina, al cărui sfârșit încă nu se întrevede, precum și în contextul incidentelor cu drone rusești, care au intrat neautorizat în spațiul aerian al mai multor țări membre UE.

