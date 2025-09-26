România vrea să fie o cărămidă în zidul anti-drone al NATO, care se ridică pe flancul estic. Anunț de la MApN

Ministrul român al Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a participat prin videoconferință la reuniunea organizată de comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, dedicată consolidării securității și apărării Flancului Estic al Uniunii Europene.

Reuniunea s-a desfășurat la data de 26 septembrie 2025, precizează un comunicat transmis de Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Consultările s-au desfășurat în contextul vizitelor recente efectuate de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în statele de pe Flancul Estic, precum și al anunțului acesteia privind lansarea inițiativei „Eastern Flank Watch”, prezentată în discursul privind „Starea Uniunii”, precizează MApN. Inițiativa „Eastern Flank Watch” urmărește consolidarea apărării europene pe Flancul Estic, prin crearea unui sistem tehnologic avansat, cunoscut sub denumirea „Drone Wall”. „Drone Wall” va fi "o rețea capabilă să detecteze, să urmărească și să neutralizeze amenințările aeriene, precum drone și alte mijloace de atac", precizează MApN.

Pentru construirea viitorului sistem de protecție împotriva dronelor se va căuta și "mobilizarea industriei europene de apărare". Totodată, a fost abordată necesitatea configurării unui instrument financiar la nivelul UE, care să permită realizarea proiectului, pentru a întări protecția statelor UE de pe Flancul Estic.

La conferință, ministrul român al Apărării a cerut "valorificarea experienței Ucrainei în confruntarea cu Federația Rusă și coordonarea strânsă cu NATO". Ministrul Moșteanu a subliniat că regiunea Mării Negre este o zonă critică pentru securitatea Flancului Estic, iar provocările reprezentate de dronele navale și aeriene necesită un răspuns coordonat, prin soluții tehnologice avansate, precum și printr-o implicare activă a industriei europene de apărare.

Ads

Cu o zi înaintea acestei conferințe a UE, la București se desfășurase o ședință CSAT, condusă de președintele Nicușor Dan. Principala temă a ședinței CSAT a fost stabilirea măsurilor de contracarare a dronelor și a aeronavelor cu pilot care ar intra neautorizat în spațiul aerian al României.

Ads