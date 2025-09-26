România vrea să fie o cărămidă în zidul anti-drone al NATO, care se ridică pe flancul estic. Anunț de la MApN

Autor: Mihai Diac
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 20:28
178 citiri
România vrea să fie o cărămidă în zidul anti-drone al NATO, care se ridică pe flancul estic. Anunț de la MApN
Drone vopsite în culorile României FOTO Grok AI

Ministrul român al Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a participat prin videoconferință la reuniunea organizată de comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, dedicată consolidării securității și apărării Flancului Estic al Uniunii Europene.

Reuniunea s-a desfășurat la data de 26 septembrie 2025, precizează un comunicat transmis de Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Consultările s-au desfășurat în contextul vizitelor recente efectuate de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în statele de pe Flancul Estic, precum și al anunțului acesteia privind lansarea inițiativei „Eastern Flank Watch”, prezentată în discursul privind „Starea Uniunii”, precizează MApN. Inițiativa „Eastern Flank Watch” urmărește consolidarea apărării europene pe Flancul Estic, prin crearea unui sistem tehnologic avansat, cunoscut sub denumirea „Drone Wall”. „Drone Wall” va fi "o rețea capabilă să detecteze, să urmărească și să neutralizeze amenințările aeriene, precum drone și alte mijloace de atac", precizează MApN.

Pentru construirea viitorului sistem de protecție împotriva dronelor se va căuta și "mobilizarea industriei europene de apărare". Totodată, a fost abordată necesitatea configurării unui instrument financiar la nivelul UE, care să permită realizarea proiectului, pentru a întări protecția statelor UE de pe Flancul Estic.

La conferință, ministrul român al Apărării a cerut "valorificarea experienței Ucrainei în confruntarea cu Federația Rusă și coordonarea strânsă cu NATO". Ministrul Moșteanu a subliniat că regiunea Mării Negre este o zonă critică pentru securitatea Flancului Estic, iar provocările reprezentate de dronele navale și aeriene necesită un răspuns coordonat, prin soluții tehnologice avansate, precum și printr-o implicare activă a industriei europene de apărare.

Cu o zi înaintea acestei conferințe a UE, la București se desfășurase o ședință CSAT, condusă de președintele Nicușor Dan. Principala temă a ședinței CSAT a fost stabilirea măsurilor de contracarare a dronelor și a aeronavelor cu pilot care ar intra neautorizat în spațiul aerian al României.

Rezerviștii, convocați la Ministerul Apărării Naționale. După pensiile magistraților fusese planificată modificarea pensiilor militarilor
Rezerviștii, convocați la Ministerul Apărării Naționale. După pensiile magistraților fusese planificată modificarea pensiilor militarilor
Ministrul Apărării Naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit joi, 25 septembrie, la sediul MApN, cu reprezentanți ai conducerii unor structuri asociative ale personalului militar în...
S-a stabilit în CSAT cine dă ordin pentru doborârea dronelor și aparatelor de zbor care intră ilegal în România. Ce spune ministrul Apărării
S-a stabilit în CSAT cine dă ordin pentru doborârea dronelor și aparatelor de zbor care intră ilegal în România. Ce spune ministrul Apărării
Principala temă de discuție din ședința CSAT care a avut loc miercuri, 25 septembrie, la Cotroceni, a fost legată de măsurile de acțiune împotriva avioanelor și a dronelor care intră...
#UE Romania, #protectie drone, #drone, #drone rusesti, #flancul estic, #MApN, #Ionut Mosteanu, #kaja kallas, #industria de aparare, #razboi Rusia Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nebunie! Ce a facut Alex Mitrita in China, dupa ce s-a retras de la nationala Romaniei
ObservatorNews.ro
Marturia tulburatoare a mamei unuia din copiii care au murit in spitalul din Iasi: Realizez ca acolo se murea
DigiSport.ro
Un singur roman a remarcat UEFA, dupa prima etapa de Europa League! N-a avut loc la nationala

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Victor Ponta, victima farsorilor ruși. Fostul premier a crezut că vorbește cu fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko și a început că „dea din casă” VIDEO
  2. România vrea să fie o cărămidă în zidul anti-drone al NATO, care se ridică pe flancul estic. Anunț de la MApN
  3. Atacurile cibernetice care au paralizat aeroporturile la nivel mondial au avut un scop clar: haosul
  4. Trump a încheiat afacerea TikTok. A semnat ordinul executiv prin care aprobă ca rețeaua socială să continue să funcționeze în Statele Unite. Tranzacția, evaluată la 14 miliarde de dolari
  5. Bărbat din Giurgiu, plasat sub control judiciar după ce și-a amenințat fosta iubită cu un pistol. Femeia era în trafic cu mașina, iar el conducea o motocicletă deși n-are permis
  6. Trump s-a transformat în doctor și face recomandări despre cum, când și în ce fel se fac vaccinurile. "Femei însărcinate, nu folosiți..."
  7. Presa sub presiune în Ungaria înaintea campaniei electorale
  8. Trump, gata să facă marele anunț. "Cred că avem un acord privind Gaza"
  9. Alegerile din Moldova sunt decisive şi pentru Europa
  10. Drum din Prahova, blocat cu scaune de localnici. Poliția i-a găsit pe făptași și încearcă să afle ce au vrut să facă și de ce