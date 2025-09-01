Sunt 43 de noi membri în serviciul diplomatic al UE, dar niciun român. "Dacă am avea un ministru de Externe, acesta și-ar anunța demisia de onoare", susține fostul premier Ponta

Fostul premier Victor Ponta critică dur activitatea Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al României și a ministrei Oana Țoiu, ca urmare a faptului că, printre cei 43 de noi membri în Serviciul de Acțiune Externă al UE, nu se află niciun român.

Ponta transmite acest punct de vedere după ce, la data de 30 august 2025, vicepreședinta UE, Kaja Kallas, care este și Înalt Reprezentant al UE pentru Politica Externă și de Securitate, anunțase 43 de nominalizări pentru Serviciul European de Acțiune Externă (European External Action Service - EEAS).

Kaja Kallas a anunțat numirile a 5 cadre de conducere de nivel superior (Senior Managers) în cadrul EEAS, a 36 de șefi de delegație și a 2 șefi adjuncți de delegație în cadrul UE. Aceștia vor deține două funcții de Managing Director, trei funcții de Deputy Managing Director, precum și funcții de ambasadori ai UE în diferite țări.

"Politica Externă a României = ZERO. Din 43 de noi nominalizări în această săptămână în Serviciul Extern al Uniunii Europene (România este a 6-a țară ca populație din cele 27 din UE) = ZERO români! Dacă am avea un Ministru de Externe în România, acesta și-ar anunța azi demisia de onoare; sau azi am merge la Bruxelles să întrebe de ce România (cu atât de mulți diplomați calificați) nu are absolut nicio nominalizare! Dar noi nu avem Ministru de Externe; noi o avem pe Doamna Țoiu (USR) care e ceva funcționar la MAE al Ucrainei; și câțiva care lucrează pentru Republica Moldova. Pentru România avem ZERO Politică Externă", a scris fostul premier Ponta pe Facebook, la data de 31 august 2025.

