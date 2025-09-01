Sunt 43 de noi membri în serviciul diplomatic al UE, dar niciun român. "Dacă am avea un ministru de Externe, acesta și-ar anunța demisia de onoare", susține fostul premier Ponta

Autor: Mihai Diac
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 19:09
157 citiri
Sunt 43 de noi membri în serviciul diplomatic al UE, dar niciun român. "Dacă am avea un ministru de Externe, acesta și-ar anunța demisia de onoare", susține fostul premier Ponta
Victor Ponta - FOTO X /Victor Ponta

Fostul premier Victor Ponta critică dur activitatea Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al României și a ministrei Oana Țoiu, ca urmare a faptului că, printre cei 43 de noi membri în Serviciul de Acțiune Externă al UE, nu se află niciun român.

Ponta transmite acest punct de vedere după ce, la data de 30 august 2025, vicepreședinta UE, Kaja Kallas, care este și Înalt Reprezentant al UE pentru Politica Externă și de Securitate, anunțase 43 de nominalizări pentru Serviciul European de Acțiune Externă (European External Action Service - EEAS).

Kaja Kallas a anunțat numirile a 5 cadre de conducere de nivel superior (Senior Managers) în cadrul EEAS, a 36 de șefi de delegație și a 2 șefi adjuncți de delegație în cadrul UE. Aceștia vor deține două funcții de Managing Director, trei funcții de Deputy Managing Director, precum și funcții de ambasadori ai UE în diferite țări.

"Politica Externă a României = ZERO. Din 43 de noi nominalizări în această săptămână în Serviciul Extern al Uniunii Europene (România este a 6-a țară ca populație din cele 27 din UE) = ZERO români! Dacă am avea un Ministru de Externe în România, acesta și-ar anunța azi demisia de onoare; sau azi am merge la Bruxelles să întrebe de ce România (cu atât de mulți diplomați calificați) nu are absolut nicio nominalizare! Dar noi nu avem Ministru de Externe; noi o avem pe Doamna Țoiu (USR) care e ceva funcționar la MAE al Ucrainei; și câțiva care lucrează pentru Republica Moldova. Pentru România avem ZERO Politică Externă", a scris fostul premier Ponta pe Facebook, la data de 31 august 2025.

Victor Ponta: „Guvernul nu are cunoștințele și înțelegerea pentru a stabili o relație eficientă cu Administrația Trump” INTERVIU
Victor Ponta: „Guvernul nu are cunoștințele și înțelegerea pentru a stabili o relație eficientă cu Administrația Trump” INTERVIU
Victor Ponta (52 de ani), premier al României în perioada mai 2012 - noiembrie 2015, a vorbit în cadrul unui scurt interviu pentru Ziare.com despre subiectul momentului la nivel internațional,...
Ministrul de Externe s-a întâlnit cu comunitatea românească din Copenhaga. „Au nevoie de garantarea drepturilor lor indiferent de unde aleg să muncească” FOTO
Ministrul de Externe s-a întâlnit cu comunitatea românească din Copenhaga. „Au nevoie de garantarea drepturilor lor indiferent de unde aleg să muncească” FOTO
Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu s-a întâlnit cu comunitatea românească din Copenhaga, Danemarca, pentru a afla nevoile celor care sunt departe de ţară. Ţoiu spune că aceşti...
#UE Romania, #Comisia Europeana Romania, #kaja kallas, #diplomatia europeana, #Victor Ponta, #MAE, #oana toiu , #Comisia Europeana
Comentarii
Poza mariopopesco
mariopopesco
rank 5
Puie Monta ! Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: au anulat nunta si s-au despartit, la un an si jumatate de cand se logodisera
ObservatorNews.ro
Iancu Guda, despre cum este distribuita avutia medie in Romania: 77% in imobiliare si masina, 12% in depozite
Adevarul.ro
O cunoscuta agentie de turism din Romania a fost vanduta unui touroperator maghiar

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primăria a retras autorizația pentru mitingul împotriva imigranților, inițiat de organizația Noua Dreaptă. "Capitala nu va fi locul de joacă al extremiștilor" VIDEO
  2. Panourile solare, „frecate” cu ceapă roșie. De ce au făcut asta oamenii de știință și ce au constatat?
  3. Sunt 43 de noi membri în serviciul diplomatic al UE, dar niciun român. "Dacă am avea un ministru de Externe, acesta și-ar anunța demisia de onoare", susține fostul premier Ponta
  4. Combinarea Inteligenței Artificiale cu armele nucleare este inevitabilă. Experții în armament avertizează asupra pericolului
  5. Grindeanu nu este de acord cu mitingul anunțat de Asociația Noua Dreaptă și S.O.S. România. "PMB ar trebui să-și revizuiască această decizie"
  6. Protest ciudat în Educație: Profesorii le vor spune elevilor doar titlul lecției, fără alte informații. Recomandările aberante ale sindicaliștilor DOCUMENT
  7. Primele măsuri anunțate de UE după ce rușii ar fi încercat să bruieze avionul Ursulei von der Leyen
  8. Franța cere spitalelor să se pregătească până anul viitor pentru un posibil conflict major, în timp ce Germania monitorizează exercițiile militare ale Rusiei
  9. "Maru", dealerul lui Vlad Pascu, a scăpat de arestul preventiv. Va fi cercetat în arest la domiciliu, după ce, în locuința lui, a murit un tânăr dependent de droguri
  10. O insulă minusculă câștigă milioane. Cum a devenit inteligența artificială principala sursă de venit pentru Anguilla