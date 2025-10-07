UE va acorda sprijin financiar României pentru pagubele suferite în agricultură

Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, efectuează, în perioada 8-9 octombrie 2025, prima sa vizită oficială în România, informează Reprezentanța în România a Comisiei Europene, printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, programul include întâlniri bilaterale cu oficiali români, reprezentanți ai fermierilor și producătorilor agricoli din România, vizite în teren și participarea la conferința națională Agri4Future România - Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români.

Evenimentul reunește peste 500 de participanți români și internaționali pentru a discuta viitorul agriculturii europene și rolul României în cadrul noii politici agricole comune (PAC) și al viitorului cadru financiar multianual (CFM) 2028-2034.

'Joi, 9 octombrie, comisarul Christophe Hansen urmează să anunțe adoptarea unei decizii a Comisiei Europene privind alocarea de sprijin financiar din rezerva agricolă europeană, în contextul efectelor provocate de înghețul târziu din primăvara anului 2025. România se află printre statele membre vizate de această măsură, alături de Bulgaria, Letonia, Lituania, Ungaria și Polonia', se mai menționează în comunicat.

Miercuri, comisarul european are programate: o întâlnire oficială cu prim-ministrul Ilie Bolojan; o vizită la ferma Afiliu Trans, județul Buzău; vizitarea proiectului de irigații OUAI Protect Agro, finanțat din fonduri europene.

Joi, Christophe Hansen participă la Agri4Future: Horizon 2025, eveniment la care ar urma sa mai fie prezenți Luc Vernet (secretar general, Farm Europe), Jurgen Tack (secretar general, European Landowners' Organization - ELO), Dacian Cioloș (fost comisar european pentru Agricultură), Daniel Buda (vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură - Parlamentul European), alături de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, consilierul prezidențial Radu Burnete, managerul regional pentru agricultură și alimentație în Europa și Asia Centrală, Banca Mondială, Holger Kray, lideri ai mediului universitar și financiar și lideri ai Clubului Fermierilor Români.

