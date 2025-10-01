UE oferă Ucrainei încă 2 miliarde de euro, pentru tehnologia dronelor. "Prima noastră linie de apărare", explică Ursula von der Leyen în fața lui Mark Rutte

Autor: Mihai Diac
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 23:53
261 citiri
UE oferă Ucrainei încă 2 miliarde de euro, pentru tehnologia dronelor. "Prima noastră linie de apărare", explică Ursula von der Leyen în fața lui Mark Rutte
Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen - FOTO captură audiovisual.ec.europa.eu - arhivă

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat un nou acord cu Ucraina, care va primi un ajutor militar de două miliarde de euro.

Acești bani sunt alocați Ucrainei "pentru dezvoltarea și implementarea tehnologiei dronelor", anunță agenția de presă bulgară Novinite la data de 30 septembrie 2025.

Vorbind la o conferință de presă alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, șefa Comisiei Europene a subliniat importanța strategică a sprijinului militar continuu pentru Ucraina, despre care a subliniat că reprezintă „prima noastră linie de apărare”.

Von der Leyen a precizat că suma de două miliarde de euro va permite Ucrainei să își extindă semnificativ capacitățile dronelor și să le utilizeze pe deplin potențialul operațional. Pe de altă parte, se estimează că acest nou program militar, derulat de Ucraina, să fie și în beneficiul Uniunii Europene, care își va dezvolta propria experiență tehnologică în domeniul sistemelor aeriene fără pilot.

La începutul lunii septembrie 2025, Ursula von der Leyen anunțase o alocare preliminară de șase miliarde de euro, proveniți din profiturile obținute din activele rusești blocate, în scopul producerii de drone pentru nevoile de apărare ale Ucrainei.

Președintele Trump susține, în fața generalilor săi, că l-ar fi umilit în față pe președintele Putin: "Ești un tigru de hârtie?"
Președintele Trump susține, în fața generalilor săi, că l-ar fi umilit în față pe președintele Putin: "Ești un tigru de hârtie?"
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a susținut, în discursul rostit în fața generalilor americani, că l-ar fi ironizat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, într-una dintre...
Ministrul român al Apărării s-a întâlnit cu emisarul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. România vrea să contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina
Ministrul român al Apărării s-a întâlnit cu emisarul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. România vrea să contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina
România are dorința "de a contribui la conturarea unor garanții solide de securitate pentru Kiev, care să fie implementate printr-o cooperare strânsă între Europa și Statele Unite", a...
#UE Ucraina, #Ursula von der Leyen, #ajutor militar Ucraina, #Mark Rutte, #drone ucraina, #razboi Rusia Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu! A urmat dezastrul: "Nimeni nu este sigur ca va ramane"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Moment ridicol produs de Pete Hegseth. A incercat sa faca un truc cu skateboard-ul, dar s-a lovit cu placa intre picioare

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Crește frica de Putin într-o țară NATO, la 1.200 km de Moscova: Proiectul unei arme teribile contra Rusiei e pe masă
  2. Controversatul Tristan Tate, reacție grosolană după alegerile din Republica Moldova: "Sincer, mi se rupe. Nu sunt clovnii mei, nu e circul meu"
  3. UE oferă Ucrainei încă 2 miliarde de euro, pentru tehnologia dronelor. "Prima noastră linie de apărare", explică Ursula von der Leyen în fața lui Mark Rutte
  4. Un fost șef de stat, aflat la putere timp de 18 ani, a fost condamnat la moarte, sub acuzația de trădare
  5. De ce a fost scoasă România din programul Visa Waiver. Explicația președintelui Nicușor Dan
  6. Noile tulpini de Covid care se răspândesc rapid. Care sunt simptomele
  7. Președintele Trump susține, în fața generalilor săi, că l-ar fi umilit în față pe președintele Putin: "Ești un tigru de hârtie?"
  8. Ministrul român al Apărării s-a întâlnit cu emisarul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. România vrea să contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina
  9. O fostă deputată, apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare în Republica Moldova. Va fi dată în căutare internațională
  10. Șeful Pentagonului, acuzat de izbucniri și comportament imprevizibil pe fondul temerilor legate de propria securitate