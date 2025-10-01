UE oferă Ucrainei încă 2 miliarde de euro, pentru tehnologia dronelor. "Prima noastră linie de apărare", explică Ursula von der Leyen în fața lui Mark Rutte

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat un nou acord cu Ucraina, care va primi un ajutor militar de două miliarde de euro.

Acești bani sunt alocați Ucrainei "pentru dezvoltarea și implementarea tehnologiei dronelor", anunță agenția de presă bulgară Novinite la data de 30 septembrie 2025.

Vorbind la o conferință de presă alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, șefa Comisiei Europene a subliniat importanța strategică a sprijinului militar continuu pentru Ucraina, despre care a subliniat că reprezintă „prima noastră linie de apărare”.

Von der Leyen a precizat că suma de două miliarde de euro va permite Ucrainei să își extindă semnificativ capacitățile dronelor și să le utilizeze pe deplin potențialul operațional. Pe de altă parte, se estimează că acest nou program militar, derulat de Ucraina, să fie și în beneficiul Uniunii Europene, care își va dezvolta propria experiență tehnologică în domeniul sistemelor aeriene fără pilot.

La începutul lunii septembrie 2025, Ursula von der Leyen anunțase o alocare preliminară de șase miliarde de euro, proveniți din profiturile obținute din activele rusești blocate, în scopul producerii de drone pentru nevoile de apărare ale Ucrainei.

