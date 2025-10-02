Dronele care perturbă aeroporturile europene ar trebui doborâte. Șeful Ryanair: „Nu am încredere în liderii europeni care stau la ceai și mănâncă biscuiți”

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 15:30
Michael O’Leary, directorul executiv al Ryanair/ FOTO:X/@patronlar

Michael O’Leary, directorul executiv al Ryanair, a lansat un atac dur la adresa conducerii europene, acuzând UE că nu reușește să apere aeroporturile continentului împotriva incursiunilor dronelor neautorizate și cerând măsuri ferme — inclusiv doborârea aparatelor suspecte. Totodată, O’Leary a solicitat demisia președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Declarațiile au fost făcute înaintea reuniunii informale a Consiliului European, care s-a desfășurat la Copenhaga, unde liderii UE au discutat propunerea unui „zid de drone” — un mecanism menit să detecteze și să contracareze penetrările de aeronave fără pilot, atribuite în unele cazuri Rusiei sau unor actori ostili.

„De ce nu doborâm aceste drone?” a spus O’Leary într-un interviu pentru POLITICO, criticând pasivitatea autorităților. El a pus în oglindă reacția la un potențial survol al unui avion militar rus deasupra spațiului NATO și justificarea lipsei de reacție față de dronele care perturbă traficul civil.

Șeful companiei aeriene a amintit două episoade recente: în urmă cu trei săptămâni, zborurile au fost afectate când drone au survolat Polonia, iar aeroporturile poloneze au fost închise timp de patru ore; săptămâna trecută au fost perturbări la aeroporturile din Danemarca, la Copenhaga și Aalborg, unde autoritățile nu au stabilit încă vinovatul. „Este perturbator, solicităm acțiune”, a subliniat O’Leary.

„Nu cred că un zid de drone are vreo eficiență”

În pofida urgenței, O’Leary și-a exprimat scepticismul față de propunerea unui „zid de drone”: „Nu cred că un zid de drone are vreo eficiență. Credeți că rușii nu pot lansa o dronă din interiorul Poloniei?” a comentat el, sugerând că soluțiile propuse de Bruxelles ar putea fi inadecvate sau prea teoretice.

Inițiativa face parte dintr-un pachet mai larg — denumit de comisarul pentru Apărare Andrius Kubilius „Eastern Flank Watch” — conceput de statele din flancul estic al UE pentru a întări protecția continentală în fața amenințărilor. La summitul informal de la Copenhaga, liderii europeni urmează să discute detaliile acestei apărări comune.

O’Leary a fost însă dur în privința credibilității liderilor europeni: „Nu am încredere în liderii europeni care stau la ceai și mănâncă biscuiți”, a spus directorul Ryanair. El a mai adăugat că, dacă autoritățile nu pot garanta siguranța survolurilor deasupra Franței în timpul grevelor de control aerian, „ce șansă avem” să fim protejați de amenințări mai serioase, precum cele venite dinspre Rusia.

O’Leary a vizat-o direct pe șefa executivului european: „Nu am încredere în von der Leyen. E inutilă și ar trebui să plece.”

Reacțiile oficiale la aceste afirmații au fost, până în prezent, rezervate: discuțiile tehnice și politice despre modalitățile de protecție a spațiului aerian european — fie prin sisteme de detectare și neutralizare a dronelor, fie prin politici de cooperare mai ferme — rămân în continuare pe masa liderilor, însă consensul și instrumentele concrete se lasă încă așteptate.

