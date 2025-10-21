Etanolul este în prezent recunoscut ca ingredient sigur în produsele biocide din UE FOTO/products.pcc.eu/

Uniunea Europeană ia în considerare clasificarea etanolului — alcoolul etilic — drept substanță periculoasă, o decizie care ar putea avea consecințe semnificative asupra utilizării sale în produse de igienă și dezinfectanți folosiți pe scară largă în spitale.

Potrivit unei recomandări interne a unei comisii a Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), etanolul a fost identificat ca având potențial cancerigen și fiind asociat cu riscuri pentru sarcină. Dacă această clasificare va fi adoptată oficial, utilizarea substanței în produse biocide, precum gelurile dezinfectante, ar putea fi restricționată sau chiar interzisă.

Într-o declarație pentru Financial Times, ECHA a precizat că experții săi vor analiza, în perioada 24–27 noiembrie, dacă etanolul ar trebui clasificat drept substanță toxică. În cazul unui verdict favorabil acestei propuneri, agenția va trimite o recomandare oficială către Comisia Europeană, care va lua decizia finală.

Etanolul este în prezent recunoscut ca ingredient sigur în produsele biocide din UE și face parte, încă din anii ’90, din lista de medicamente esențiale a Organizației Mondiale a Sănătății.

Totuși, ECHA a transmis că, chiar dacă etanolul va fi considerat cancerigen, el ar putea fi totuși aprobat în anumite contexte, dacă nivelul de expunere este considerat sigur sau dacă nu există alternative viabile.

Avertismente din partea sectorului sanitar

Reprezentanții sistemului de sănătate avertizează că o eventuală reîncadrare a etanolului ar putea avea efecte negative directe asupra igienei din spitale și asupra prevenirii infecțiilor nosocomiale.

„Impactul asupra spitalelor ar fi uriaș. Infecțiile asociate actului medical ucid anual mai multe persoane decât malaria, tuberculoza și SIDA la un loc,” a declarat Alexandra Peters, specialist în igiena spitalicească din cadrul Universității din Geneva și rețelei Clean Hospitals.

Potrivit acesteia, alternativele la etanol, precum izopropanolul, sunt și mai toxice, iar soluții precum spălarea repetată cu săpun consumă timp și afectează pielea personalului medical. Un studiu citat arată că, în lipsa dezinfectanților alcoolici, asistentele ar trebui să petreacă până la 30 de minute din fiecare oră doar pentru igiena mâinilor în timpul unei operații.

Decizia vine în contextul în care, în vara anului 2024, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că promovarea produselor dezinfectante cu mențiuni precum „sigur pentru piele” încalcă regulamentele UE privind comunicarea comercială onestă.

