UE ar putea clasifica etanolul drept substanță periculoasă. Utilizarea sa în produse biocide, precum gelurile dezinfectante, ar putea fi restricționată sau chiar interzisă

Autor: Veronica Andrei
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 20:11
108 citiri
UE ar putea clasifica etanolul drept substanță periculoasă. Utilizarea sa în produse biocide, precum gelurile dezinfectante, ar putea fi restricționată sau chiar interzisă
Etanolul este în prezent recunoscut ca ingredient sigur în produsele biocide din UE FOTO/products.pcc.eu/

Uniunea Europeană ia în considerare clasificarea etanolului — alcoolul etilic — drept substanță periculoasă, o decizie care ar putea avea consecințe semnificative asupra utilizării sale în produse de igienă și dezinfectanți folosiți pe scară largă în spitale.

Potrivit unei recomandări interne a unei comisii a Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), etanolul a fost identificat ca având potențial cancerigen și fiind asociat cu riscuri pentru sarcină. Dacă această clasificare va fi adoptată oficial, utilizarea substanței în produse biocide, precum gelurile dezinfectante, ar putea fi restricționată sau chiar interzisă.

Într-o declarație pentru Financial Times, ECHA a precizat că experții săi vor analiza, în perioada 24–27 noiembrie, dacă etanolul ar trebui clasificat drept substanță toxică. În cazul unui verdict favorabil acestei propuneri, agenția va trimite o recomandare oficială către Comisia Europeană, care va lua decizia finală.

Etanolul este în prezent recunoscut ca ingredient sigur în produsele biocide din UE și face parte, încă din anii ’90, din lista de medicamente esențiale a Organizației Mondiale a Sănătății.

Totuși, ECHA a transmis că, chiar dacă etanolul va fi considerat cancerigen, el ar putea fi totuși aprobat în anumite contexte, dacă nivelul de expunere este considerat sigur sau dacă nu există alternative viabile.

Avertismente din partea sectorului sanitar

Reprezentanții sistemului de sănătate avertizează că o eventuală reîncadrare a etanolului ar putea avea efecte negative directe asupra igienei din spitale și asupra prevenirii infecțiilor nosocomiale.

„Impactul asupra spitalelor ar fi uriaș. Infecțiile asociate actului medical ucid anual mai multe persoane decât malaria, tuberculoza și SIDA la un loc,” a declarat Alexandra Peters, specialist în igiena spitalicească din cadrul Universității din Geneva și rețelei Clean Hospitals.

Potrivit acesteia, alternativele la etanol, precum izopropanolul, sunt și mai toxice, iar soluții precum spălarea repetată cu săpun consumă timp și afectează pielea personalului medical. Un studiu citat arată că, în lipsa dezinfectanților alcoolici, asistentele ar trebui să petreacă până la 30 de minute din fiecare oră doar pentru igiena mâinilor în timpul unei operații.

Decizia vine în contextul în care, în vara anului 2024, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că promovarea produselor dezinfectante cu mențiuni precum „sigur pentru piele” încalcă regulamentele UE privind comunicarea comercială onestă.

Capitala europeană ce va interzice trotinetele electrice închiriate, începând din 2026
Capitala europeană ce va interzice trotinetele electrice închiriate, începând din 2026
Autoritățile din Praga au decis să interzică serviciile de închiriere a trotinetelor electrice începând cu luna ianuarie 2026, invocând numărul ridicat de accidente și plângerile tot mai...
Noii membri ai UE ar putea adera fără drepturi depline de vot
Noii membri ai UE ar putea adera fără drepturi depline de vot
Uniunea Europeană analizează posibilitatea ca viitorii membri să adere fără a beneficia, cel puțin inițial, de drepturi de vot depline. Propunerea, aflată într-un stadiu incipient, ar...
#UE, #etanol, #alcool etilic, #interzicere, #produce biocide , #cancer
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: dupa ce a fost condamnata la inchisoare, Shakira a fost data in judecata si i se cer 100 de milioane de euro
a1.ro
Tzanca Uraganu, aparitie neasteptata in autobuz. Ipostaza in care manelistului nu a mai fost vazut pana acum
DigiSport.ro
Dupa ce l-a facut "praf" pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis sa spuna tot ce crede despre antrenor si despre Romania
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UE ar putea clasifica etanolul drept substanță periculoasă. Utilizarea sa în produse biocide, precum gelurile dezinfectante, ar putea fi restricționată sau chiar interzisă
  2. Schimbarea simplă care te poate ajuta să slăbești fără să reduci caloriile
  3. De ce puiul prăjit are gust mai bun la restaurant, potrivit bucătarilor. Trucuri pentru o crustă mai crocantă
  4. Gina Pistol despre trăsătura sa „problematică”. Ce calitate este un „defect” pentru ea: „Mă încarc eu cu multe”
  5. Dana Rogoz, momente spectaculoase pe platourile serialului „Groapa”. Actrița a făcut o cascadorie riscantă: „Nu mi-a fost frică deloc”
  6. Roxana Hulpe, dezvăluiri despre aspectele neștiute ale vieții de mamă: „Nu câștig toate bătăliile”
  7. Jennifer Lopez, pusă la zid de fostul soț, după ce a acuzat-o de infidelitate: „Lumea trebuie să știe că tu ești problema”
  8. Sorin Bontea, dezvăluiri emoționante despre mariajul său de peste 30 de ani: „Nu e chiar atât de complicat”
  9. Jorge, anunț inedit privind familia sa. Prin ce schimbări a trecut cântărețul: „David i-a pus numele”
  10. Andreea Ibacka, dezvăluiri despre momentele neașteptate cu copiii săi: „Probabil o să ne pună nervii tuturor pe bigudiuri”

Ultimele emisiuni

Acum 29 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 146 - Rusia atac asupra României