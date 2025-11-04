„Perioadă de probă” pentru noii membri ai Uniunii Europene. Bruxelles-ul vrea să evite apariția unor „cai troieni” în interiorul blocului comunitar

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat că noile state membre ale Uniunii Europene ar putea fi supuse unui „perioade de probă” după aderare — o etapă în care ar fi monitorizate strict pentru respectarea principiilor democratice. Țările care s-ar abate de la acestea ar putea fi chiar excluse din UE, a avertizat Kos, într-un interviu pentru Financial Times.

„Nu vreau să rămân în istorie ca acel comisar care a adus în Uniune caii troieni, care încep să acționeze peste cinci, zece sau cincisprezece ani”, a spus oficialul european, făcând aluzie la riscul ca unele țări candidate să urmeze exemplul Ungariei după aderare.

Lecția Ungariei și teama de noi derapaje

Deși Bruxelles-ul sprijină extinderea Uniunii în estul continentului, mai multe capitale europene cer garanții mai ferme că viitorii membri – între care Ucraina, Republica Moldova și statele din Balcanii de Vest – nu vor repeta scenariul Budapestei: contestarea sancțiunilor împotriva Rusiei, limitarea libertății presei și presiuni asupra justiției.

Cazul premierului Viktor Orbán este deja studiat la Bruxelles ca o „lecție de prudență”: de-a lungul ultimilor ani, Ungaria a blocat inițiative-cheie ale Uniunii, a redus sancțiunile impuse Moscovei și a obstrucționat ajutorul militar pentru Kiev, în ciuda eforturilor Comisiei Europene de a o aduce înapoi pe linia statului de drept, inclusiv prin înghețarea fondurilor europene.

Ads

O nouă filosofie a extinderii

Kos a explicat că propunerile aflate acum în lucru la Comisie includ un „perioadă de tranziție” – un interval în care noii membri nu ar beneficia automat de toate drepturile depline, dar ar fi deja integrați în programe europene și supuși unei monitorizări stricte privind democrația și statul de drept.

„Lucrăm la idei precum perioade de probă, garanții suplimentare și mecanisme clare de suspendare a drepturilor în caz de abateri. Dacă o țară încalcă în mod repetat valorile de bază, ar putea fi chiar exclusă din Uniune”, a precizat comisara.

În raportul anual privind extinderea, publicat miercuri, Comisia Europeană notează că viitoarele tratate de aderare trebuie să conțină clauze mai dure împotriva oricărei abateri de la reformele asumate. Kievul și Chișinăul sunt avertizate că vor trebui nu doar să atingă standardele europene, ci să demonstreze că acestea devin ireversibile.

Ads

Kievul și Chișinăul, împreună doar „pe hârtie”

Kos a mai spus că gruparea Ucrainei și a Republicii Moldova într-un singur „pachet de extindere” este, de fapt, „artificială” și că procesul de aderare a celor două țări ar putea fi separat.

Ea a insistat că Uniunea dorește să integreze treptat statele candidate în programele europene înainte de aderarea deplină, dar a avertizat că reformele interne vor rămâne condiția esențială.

„Am reușit să oprim Rusia la ușa Europei”, a spus Kos, referindu-se la rezistența Ucrainei în război, la victoria forțelor proeuropene în Moldova și la sprijinul masiv al populației din aceste țări pentru integrarea europeană. „Dar dacă nu păstrăm dinamica extinderii, rușii vor intra pe ușa din spate.”

Un drum mai lung pentru noii veniți

Potrivit propunerilor discutate la Bruxelles, noile state membre ar putea fi admise fără drept de vot deplin în Consiliul Uniunii Europene în primii ani de după aderare. Măsura ar urma să calmeze opoziția unor țări precum Ungaria și să accelereze procesul de extindere spre est.

În același timp, noile reguli ar impune standarde mai dure decât cele aplicate actualilor membri – fapt care, avertizează diplomații, ar putea genera nemulțumiri la Kiev și Chișinău, care se tem de o „aderare condiționată”.

Pentru moment, mesajul Bruxelles-ului este dublu: extinderea rămâne o prioritate strategică, dar entuziasmul va fi însoțit de prudență.

Ads