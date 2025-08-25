Parchetul condus de Kovesi investighează Grecia pentru fonduri europene risipite în proiecte de reciclare

Autor: Veronica Andrei
Luni, 25 August 2025, ora 12:39
267 citiri
Parchetul condus de Kovesi investighează Grecia pentru fonduri europene risipite în proiecte de reciclare
Grecia, în topul țărilor sancționate pentru neconformarea cu politicile de mediu europene FOTO:X@epan_e_kinisi

Într-o Europă tot mai preocupată de atingerea obiectivelor de mediu, Grecia continuă să dea rateuri costisitoare. Uniunea Europeană a deschis o anchetă privind posibila utilizare frauduloasă a cel puțin 11,9 milioane de euro din fonduri europene destinate unui proiect de reciclare, într-o țară deja bine cunoscută pentru dificultățile sale cronice în gestionarea deșeurilor.

Investigația este condusă de Parchetul European (EPPO) și are la bază rapoarte de audit comandate de Comisia Europeană și realizate de autorități grecești. Problemele identificate nu sunt minore: de la lipsa de transparență în utilizarea fondurilor, la nereguli grave privind costurile, achizițiile și, mai ales, lipsa de control asupra a ceea ce se întâmplă efectiv cu deșeurile colectate.

Proiectul anchetat presupune instalarea unor puncte de reciclare de tip „kiosk”, construite de firma elenă TEXAN în regiunile Attica, Peloponez și Creta. Sistemul promitea stimulente financiare pentru cetățenii care reciclau plastic, metal și sticlă, însă auditul a constatat că lipsesc informații esențiale privind trasabilitatea deșeurilor.

„Nu există date clare din partea EDSNA (organismul regional de gestionare a deșeurilor din Attica) cu privire la destinația deșeurilor colectate, cu excepția unei mențiuni privind depozitarea temporară într-un spațiu aparținând TEXAN în anul 2023”, arată unul dintre rapoarte citat de POLITICO.

Și mai grav este că auditul a constatat că EDSNA a acordat contractul unei companii care a propus un cost de până la cinci ori mai mare decât prețul de piață estimat. Analiza de piață prezentată în justificarea achiziției se baza pe două firme care nu erau independente, ci aveau interese comune și legături directe cu firma câștigătoare. În mod previzibil, acestea au fost și singurii participanți la licitație.

Amenzi și reacții întârziate

În urma neregulilor, Comitetul de Audit Financiar al Greciei a impus în 2023 o sancțiune de 2,9 milioane de euro către EDSNA, reprezentând o rambursare parțială a fondurilor UE. Al doilea raport de audit, finalizat în iulie și publicat inițial de Kathimerini, a dus la o nouă penalizare de 3 milioane de euro, ceea ce echivalează cu jumătate din contribuția europeană la proiect.

Întregul proiect, estimat la 220 de milioane de euro și cofinanțat printr-un program operațional european, riscă acum să devină simbolul unui eșec structural.

Pentru Bruxelles, cazul nu este un accident izolat. Grecia este deja în topul țărilor sancționate pentru neconformarea cu politicile de mediu europene. Conform datelor Eurostat din 2022, rata de reciclare a deșeurilor municipale în Grecia era de doar 17%, față de media europeană de 49%.

Nici țintele pentru 2025 – reciclarea a 55% din deșeurile municipale și 65% din ambalaje – nu sunt pe cale de a fi atinse. Grecia nu a reușit nici măcar să îndeplinească obiectivul minim din 2020 (50%), iar perspectivele sunt sumbre.

Din cele 19 proceduri de infringement deschise împotriva Greciei pe teme de mediu, șase se referă direct la gestionarea deșeurilor – de la gropi de gunoi ilegale la implementări defectuoase ale legislației UE privind ambalajele. Iar nota de plată pentru toate aceste deficiențe este una usturătoare: aproximativ 230 de milioane de euro au fost deja plătite către Comisia Europeană sub formă de penalități.

Un sector în care reforma întârzie

Organizațiile neguvernamentale locale trag de ani buni semnale de alarmă privind haosul sistemic din gestionarea deșeurilor, însă schimbările structurale se lasă așteptate. Lipsa de transparență în cheltuirea banilor europeni, suprapusă peste o cultură administrativă tolerantă cu clientelismul, transformă investițiile în reciclare într-un exercițiu repetat de risipă și ineficiență.

Pentru Bruxelles, acest nou caz reprezintă nu doar o problemă bugetară, ci și una de credibilitate: cât de eficient poate fi modelul european de coeziune, dacă fondurile alocate tranziției verzi sunt absorbite fără rezultate, sau – mai grav – prin aranjamente opace?

Cine va fi șef la Fondurile Europene din Ministerul Mediului. Diana Buzoianu mărește echipa cu ”oameni profesioniști şi determinați”
Cine va fi șef la Fondurile Europene din Ministerul Mediului. Diana Buzoianu mărește echipa cu ”oameni profesioniști şi determinați”
Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat cine va ocupa poziția de secretar de stat pe fonduri europene, schimbări climatice și ape în instituție vineri, 22 august....
Uniunea Europeană a alocat 15 milioane de euro pentru refacerea infrastructurii distruse de inundațiile recente din județele Neamț și Suceava
Uniunea Europeană a alocat 15 milioane de euro pentru refacerea infrastructurii distruse de inundațiile recente din județele Neamț și Suceava
Autoritățile locale din Neamț și Suceava vor putea accesa 15 milioane de euro din fonduri europene pentru refacerea infrastructurii distruse de inundațiile recente, a anunțat ministrul...
#UE, #investigatii, #fonduri europene, #reciclare , #Grecia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lamine Yamal a dat "cartile pe fata": prima imagine care confirma relatia
Digi24.ro
Reactia lui Donald Trump dupa ce Vladimir Putin a bombardat o fabrica americana din Ucraina
DigiSport.ro
Donald Trump a luat decizia si a facut anuntul: vineri, 26 septembrie

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Revine canicula în mai multe regiuni. Prognoza meteo pentru începutul toamnei
  2. Andrei Caramitru, despre persoanele care aleg știința și vaccinarea: „Vor deveni încet-încet o nouă specie”
  3. Patru jurnaliști, printre cei 15 morți într-un atac israelian asupra unui spital din Gaza. Scene de groază în fața camerei VIDEO/FOTO
  4. Câți bani primea pe lună secretara ”de lux” cu indemnizație mai mare decât primarul Iașului. Spor de fonduri europene cu absorbție 0
  5. Profesorii continuă protestele. Cadrele didactice amenință cu boicotarea începerii anului școlar și cer demisia lui Daniel David VIDEO
  6. Președinta Colegiului Medicilor, reacție după noile informații false despre vaccin promovate de Flavia Groșan: ”Derapaj grav care poate prejudicia sănătatea publică”
  7. Parchetul condus de Kovesi investighează Grecia pentru fonduri europene risipite în proiecte de reciclare
  8. Valeriu Gheorghiță, reacție la postarea controversată a Flaviei Groșan: „Persoanele vaccinate nu 'elimină' nimic ce ar putea dăuna celor din jur”
  9. Biserica, centrul unui noi scandal după ce doi preoți au fost surprinși consumând narcotice și dansând la bară. Ce decizie a luat Arhiepiscopia FOTO/VIDEO
  10. Ministrul Transporturilor din Turcia, amendat după ce s-a filmat conducând cu 225 km/h pe autostradă. Elogia infrastructura realizată de guvern VIDEO/FOTO