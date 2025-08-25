Într-o Europă tot mai preocupată de atingerea obiectivelor de mediu, Grecia continuă să dea rateuri costisitoare. Uniunea Europeană a deschis o anchetă privind posibila utilizare frauduloasă a cel puțin 11,9 milioane de euro din fonduri europene destinate unui proiect de reciclare, într-o țară deja bine cunoscută pentru dificultățile sale cronice în gestionarea deșeurilor.

Investigația este condusă de Parchetul European (EPPO) și are la bază rapoarte de audit comandate de Comisia Europeană și realizate de autorități grecești. Problemele identificate nu sunt minore: de la lipsa de transparență în utilizarea fondurilor, la nereguli grave privind costurile, achizițiile și, mai ales, lipsa de control asupra a ceea ce se întâmplă efectiv cu deșeurile colectate.

Proiectul anchetat presupune instalarea unor puncte de reciclare de tip „kiosk”, construite de firma elenă TEXAN în regiunile Attica, Peloponez și Creta. Sistemul promitea stimulente financiare pentru cetățenii care reciclau plastic, metal și sticlă, însă auditul a constatat că lipsesc informații esențiale privind trasabilitatea deșeurilor.

„Nu există date clare din partea EDSNA (organismul regional de gestionare a deșeurilor din Attica) cu privire la destinația deșeurilor colectate, cu excepția unei mențiuni privind depozitarea temporară într-un spațiu aparținând TEXAN în anul 2023”, arată unul dintre rapoarte citat de POLITICO.

Și mai grav este că auditul a constatat că EDSNA a acordat contractul unei companii care a propus un cost de până la cinci ori mai mare decât prețul de piață estimat. Analiza de piață prezentată în justificarea achiziției se baza pe două firme care nu erau independente, ci aveau interese comune și legături directe cu firma câștigătoare. În mod previzibil, acestea au fost și singurii participanți la licitație.

Amenzi și reacții întârziate

În urma neregulilor, Comitetul de Audit Financiar al Greciei a impus în 2023 o sancțiune de 2,9 milioane de euro către EDSNA, reprezentând o rambursare parțială a fondurilor UE. Al doilea raport de audit, finalizat în iulie și publicat inițial de Kathimerini, a dus la o nouă penalizare de 3 milioane de euro, ceea ce echivalează cu jumătate din contribuția europeană la proiect.

Întregul proiect, estimat la 220 de milioane de euro și cofinanțat printr-un program operațional european, riscă acum să devină simbolul unui eșec structural.

Pentru Bruxelles, cazul nu este un accident izolat. Grecia este deja în topul țărilor sancționate pentru neconformarea cu politicile de mediu europene. Conform datelor Eurostat din 2022, rata de reciclare a deșeurilor municipale în Grecia era de doar 17%, față de media europeană de 49%.

Nici țintele pentru 2025 – reciclarea a 55% din deșeurile municipale și 65% din ambalaje – nu sunt pe cale de a fi atinse. Grecia nu a reușit nici măcar să îndeplinească obiectivul minim din 2020 (50%), iar perspectivele sunt sumbre.

Din cele 19 proceduri de infringement deschise împotriva Greciei pe teme de mediu, șase se referă direct la gestionarea deșeurilor – de la gropi de gunoi ilegale la implementări defectuoase ale legislației UE privind ambalajele. Iar nota de plată pentru toate aceste deficiențe este una usturătoare: aproximativ 230 de milioane de euro au fost deja plătite către Comisia Europeană sub formă de penalități.

Un sector în care reforma întârzie

Organizațiile neguvernamentale locale trag de ani buni semnale de alarmă privind haosul sistemic din gestionarea deșeurilor, însă schimbările structurale se lasă așteptate. Lipsa de transparență în cheltuirea banilor europeni, suprapusă peste o cultură administrativă tolerantă cu clientelismul, transformă investițiile în reciclare într-un exercițiu repetat de risipă și ineficiență.

Pentru Bruxelles, acest nou caz reprezintă nu doar o problemă bugetară, ci și una de credibilitate: cât de eficient poate fi modelul european de coeziune, dacă fondurile alocate tranziției verzi sunt absorbite fără rezultate, sau – mai grav – prin aranjamente opace?

