UE are o armă secretă pentru a contracara presiunile economice ale lui Trump. Este timpul să o folosească

Autor: Veronica Andrei
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 23:38
51 citiri
UE are o armă secretă pentru a contracara presiunile economice ale lui Trump. Este timpul să o folosească
UE caută echilibru, SUA impun condiții FOTO:X@thevtalks

Așa-numitul „instrument anti-coerciție”, supranumit și „bazooka comercială”, a fost conceput pentru a proteja Europa de presiuni externe. Iar acum, privirea Bruxellesului ar trebui să se îndrepte spre marile companii tehnologice americane.

Uniunea Europeană se află într-un moment de răscruce în relația sa cu Statele Unite. Deși Bruxellesul s-a poziționat în ultimele decenii ca o putere economică capabilă să-și apere interesele, reacția sa față de noile măsuri impuse de administrația Trump ridică semne de întrebare cu privire la suveranitatea sa reală.

Tensiuni crescânde peste Atlantic

Totul a început la sfârșitul lunii iulie, când Comisia Europeană a acceptat un acord comercial dezavantajos cu Washingtonul: un tarif permanent de 15% pe exporturile europene către SUA. În schimb, Europa nu a obținut aproape nimic – ba, mai mult, s-a angajat la investiții și achiziții americane în valoare de peste 1.000 de miliarde de dolari, în domeniile energiei și apărării.

La scurt timp după, Donald Trump a amenințat cu noi taxe punitive, dacă Bruxellesul va încerca să aplice propriile legi împotriva giganților tehnologici americani precum Google sau Meta.

Deși Uniunea Europeană a susținut mult timp că piața sa de 450 de milioane de consumatori reprezintă o pârghie puternică în negocierile internaționale, răspunsul a fost timid. Nicio măsură de represalii, nicio invocare a noului „instrument anti-coerciție” – acel mecanism pe care Bruxellesul îl prezentase odinioară drept scutul său suprem împotriva presiunilor economice externe.

Ce este instrumentul anti-coerciție?

Adoptat recent, acest mecanism permite Uniunii să evalueze gradul de constrângere aplicat de o putere străină și să impună măsuri proporționale: restricții comerciale, taxe suplimentare, blocarea investițiilor sau chiar retragerea drepturilor de proprietate intelectuală.

Cu alte cuvinte, UE ar putea decide să excludă temporar bunuri sau servicii americane de pe piața europeană, până la restabilirea echilibrului.

Scopul instrumentului nu este doar economic, ci și politic – un semnal că Europa refuză să cedeze în fața coerciției.

Cu toate acestea, deși situația actuală pare să ceară o astfel de reacție, instrumentul rămâne nefolosit. În locul fermității, Bruxellesul a optat pentru declarații diplomatice și o amendă modestă aplicată Google, echivalentă cu mai puțin de 1% din veniturile sale anuale.

Trump pune presiune pe Bruxelles

Administrația Trump a adoptat un ton tot mai agresiv față de Uniunea Europeană, acuzând-o – într-o postare oficială pe platforma Substack a Departamentului de Stat – de „o campanie împotriva civilizației occidentale”.

În textul respectiv, Europa era criticată pentru presupuse „restricții asupra partidelor autoritare” din statele membre, de la AfD în Germania la PiS în Polonia – o retorică ce amintește de discursurile premierului ungar Viktor Orbán.

Pentru mulți observatori, această schimbare de ton confirmă intenția Washingtonului de a submina, nu de a consolida, democrația europeană.

O chestiune de principiu

În centrul disputei nu se află doar viitorul companiilor americane din sectorul digital, ci însăși capacitatea Europei de a-și guverna propriul spațiu digital.

Dacă Uniunea nu reușește să aplice propriile reguli în fața presiunilor externe, ea riscă să devină, simbolic, un „vasal” al Washingtonului și al Silicon Valley-ului.

Unii oficiali europeni, în special din Irlanda și Italia, pledează pentru o abordare mai blândă, temându-se de represalii economice. Alții cer fermitate, inclusiv prin limitarea algoritmilor de recomandare pe rețelele sociale – acele funcții „pentru tine” care influențează vizibilitatea conținutului fără consimțământul utilizatorilor.

O decizie strategică pentru viitor

Pentru Bruxelles, dilema este clară: să aplice instrumentul anti-coerciție și să riște escaladarea conflictului comercial cu Washingtonul sau să continue politica de prudență, riscând o pierdere de credibilitate.

Experții subliniază că ezitarea actuală alimentează o eroziune lentă a încrederii în sine a Europei. Fiecare pas înapoi întărește percepția că legile Uniunii pot fi ignorate, iar instituțiile sale nu sunt cu adevărat suverane.

În timp ce alte democrații, precum Canada, Japonia sau Coreea de Sud, privesc spre Bruxelles pentru un semn de independență, Europa trebuie să decidă dacă își va apăra valorile sau dacă va ceda presiunii unei Americi tot mai imprevizibile.

Așa cum observa recent un diplomat european, „nu este vorba despre a-l provoca pe Trump, ci despre a demonstra că Europa poate exista ca entitate liberă și suverană”.

Energia „verde” în „era Trump”. TOP cele mai eficiente surse de energie din lume, cu avantaje și dezavantaje
Energia „verde” în „era Trump”. TOP cele mai eficiente surse de energie din lume, cu avantaje și dezavantaje
În septembrie, la ONU, Donald Trump a susținut un discurs prin intermediul căruia a îndemnat statele lumii, în special pe cele europene, să renunțe la a se concentra primordial pe energia...
NASA, afectată de „shutdown”. Agenția se confruntă cu reduceri bugetare și pierderi masive de locuri de muncă
NASA, afectată de „shutdown”. Agenția se confruntă cu reduceri bugetare și pierderi masive de locuri de muncă
Aproximativ 15.000 de angajați ai NASA au fost trimiși acasă săptămâna aceasta, odată cu începerea închiderii guvernului, oprind activitatea în mare parte a agenției, care se confrunta...
#UE, #SUA, #razboi comercia, #Donald Trump, #contracarare, #presiuni economice , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Profesore, ce masina ai?". Radu Paraschivescu l-a lasat "masca" pe Ilie Dumitrescu si si-a explicat alegerea: "M-am obisnuit"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Bucurestenii sustin taxa de 20 de lei pe zi pentru soferii din alte judete. "Nu avem loc de ei"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Comerțul cu devalorizarea”, forța din spatele recordurilor atinse de aur, bitcoin și acțiuni? Va continua această tendință sau se va încheia brusc?
  2. UE are o armă secretă pentru a contracara presiunile economice ale lui Trump. Este timpul să o folosească
  3. Ferrari intră în era electrică: tehnologie Apple, ADN Ferrari, putere de 1.000 CP. Mașina va avea inclusiv un sunet de supercar
  4. Șefa FMI avertizează: „Incertitudinea este noua normalitate” în economia globală
  5. Elon Musk cedează în disputa cu foștii șefi ai Twitter: acord de 128 de milioane de dolari după doi ani de procese
  6. Motorola Edge 70, răspunsul tăios la iPhone Air: design ultra-subțire, baterie uriașă și încărcare de top
  7. Cum a ajuns aurul la prețul incredibil de 4000 de dolari pe uncie și până unde poate crește. „E un cumul de factori, așa-numita furtună perfectă”
  8. După decenii de funcționare într-un sistem învechit, Poșta Română se reinventează: investiție de până la 15 milioane de euro
  9. România accelerează digitalizarea statului. Se va construi infrastructura Cloudului Guvernamental, proiect de 427 milioane lei
  10. Germania autorizează poliția să doboare drone. Lege nouă pentru combaterea amenințărilor aeriene și a atacurilor cibernetice