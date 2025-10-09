UE are o armă secretă pentru a contracara presiunile economice ale lui Trump. Este timpul să o folosească

Așa-numitul „instrument anti-coerciție”, supranumit și „bazooka comercială”, a fost conceput pentru a proteja Europa de presiuni externe. Iar acum, privirea Bruxellesului ar trebui să se îndrepte spre marile companii tehnologice americane.

Uniunea Europeană se află într-un moment de răscruce în relația sa cu Statele Unite. Deși Bruxellesul s-a poziționat în ultimele decenii ca o putere economică capabilă să-și apere interesele, reacția sa față de noile măsuri impuse de administrația Trump ridică semne de întrebare cu privire la suveranitatea sa reală.

Tensiuni crescânde peste Atlantic

Totul a început la sfârșitul lunii iulie, când Comisia Europeană a acceptat un acord comercial dezavantajos cu Washingtonul: un tarif permanent de 15% pe exporturile europene către SUA. În schimb, Europa nu a obținut aproape nimic – ba, mai mult, s-a angajat la investiții și achiziții americane în valoare de peste 1.000 de miliarde de dolari, în domeniile energiei și apărării.

La scurt timp după, Donald Trump a amenințat cu noi taxe punitive, dacă Bruxellesul va încerca să aplice propriile legi împotriva giganților tehnologici americani precum Google sau Meta.

Deși Uniunea Europeană a susținut mult timp că piața sa de 450 de milioane de consumatori reprezintă o pârghie puternică în negocierile internaționale, răspunsul a fost timid. Nicio măsură de represalii, nicio invocare a noului „instrument anti-coerciție” – acel mecanism pe care Bruxellesul îl prezentase odinioară drept scutul său suprem împotriva presiunilor economice externe.

Ce este instrumentul anti-coerciție?

Adoptat recent, acest mecanism permite Uniunii să evalueze gradul de constrângere aplicat de o putere străină și să impună măsuri proporționale: restricții comerciale, taxe suplimentare, blocarea investițiilor sau chiar retragerea drepturilor de proprietate intelectuală.

Cu alte cuvinte, UE ar putea decide să excludă temporar bunuri sau servicii americane de pe piața europeană, până la restabilirea echilibrului.

Scopul instrumentului nu este doar economic, ci și politic – un semnal că Europa refuză să cedeze în fața coerciției.

Cu toate acestea, deși situația actuală pare să ceară o astfel de reacție, instrumentul rămâne nefolosit. În locul fermității, Bruxellesul a optat pentru declarații diplomatice și o amendă modestă aplicată Google, echivalentă cu mai puțin de 1% din veniturile sale anuale.

Trump pune presiune pe Bruxelles

Administrația Trump a adoptat un ton tot mai agresiv față de Uniunea Europeană, acuzând-o – într-o postare oficială pe platforma Substack a Departamentului de Stat – de „o campanie împotriva civilizației occidentale”.

În textul respectiv, Europa era criticată pentru presupuse „restricții asupra partidelor autoritare” din statele membre, de la AfD în Germania la PiS în Polonia – o retorică ce amintește de discursurile premierului ungar Viktor Orbán.

Pentru mulți observatori, această schimbare de ton confirmă intenția Washingtonului de a submina, nu de a consolida, democrația europeană.

O chestiune de principiu

În centrul disputei nu se află doar viitorul companiilor americane din sectorul digital, ci însăși capacitatea Europei de a-și guverna propriul spațiu digital.

Dacă Uniunea nu reușește să aplice propriile reguli în fața presiunilor externe, ea riscă să devină, simbolic, un „vasal” al Washingtonului și al Silicon Valley-ului.

Unii oficiali europeni, în special din Irlanda și Italia, pledează pentru o abordare mai blândă, temându-se de represalii economice. Alții cer fermitate, inclusiv prin limitarea algoritmilor de recomandare pe rețelele sociale – acele funcții „pentru tine” care influențează vizibilitatea conținutului fără consimțământul utilizatorilor.

O decizie strategică pentru viitor

Pentru Bruxelles, dilema este clară: să aplice instrumentul anti-coerciție și să riște escaladarea conflictului comercial cu Washingtonul sau să continue politica de prudență, riscând o pierdere de credibilitate.

Experții subliniază că ezitarea actuală alimentează o eroziune lentă a încrederii în sine a Europei. Fiecare pas înapoi întărește percepția că legile Uniunii pot fi ignorate, iar instituțiile sale nu sunt cu adevărat suverane.

În timp ce alte democrații, precum Canada, Japonia sau Coreea de Sud, privesc spre Bruxelles pentru un semn de independență, Europa trebuie să decidă dacă își va apăra valorile sau dacă va ceda presiunii unei Americi tot mai imprevizibile.

Așa cum observa recent un diplomat european, „nu este vorba despre a-l provoca pe Trump, ci despre a demonstra că Europa poate exista ca entitate liberă și suverană”.

