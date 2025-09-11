Liderii țărilor bogate din UE se întâlnesc la Viena în secret, înaintea negocierilor dificile privind bugetul blocului

Autor: Veronica Andrei
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 21:15
Lideri UE se reunesc la Viena FOTO PIxabay

Reprezentanți ai mai multor state membre ale Uniunii Europene, care contribuie mai mult decât primesc la bugetul comun, s-au întâlnit joi, 11 septembrie, în Viena pentru a discuta o strategie comună înaintea unor negocieri complexe legate de viitorul buget multianual al blocului.

Discuțiile au loc în contextul în care Comisia Europeană a propus un cadru financiar în valoare de 1.816 miliarde de euro pentru perioada următoare.

Este pentru prima dată când oficiali de rang înalt din țări precum Germania, Franța și statele nordice se întâlnesc în acest format, în afara procesului formal de negociere, pentru a coordona pozițiile înaintea discuțiilor oficiale care vor avea loc în toamnă.

Ce este în joc

Bugetul multianual al UE — cunoscut oficial ca Cadrul Financiar Multianual (MFF) — stabilește prioritățile de cheltuieli pentru șapte ani.

Negocierile privind noul buget se anunță dificile, deoarece țările membre sunt împărțite în două grupuri mari.

Pe de o parte se află statele contributoare nete, precum Suedia, Olanda, Germania și Franța, care preferă un buget mai restrâns și o cheltuire mai eficientă a fondurilor. Pe de altă parte, grupul cunoscut drept Prietenii Coeziunii, format din state din Europa Centrală, de Est și Sud — inclusiv Polonia, Italia și Spania — susține un buget mai mare, axat pe fonduri pentru dezvoltare regională și agricultură.

Un diplomat european a declarat pentru BBC că aceste întâlniri neoficiale au un rol esențial în stabilirea liniilor comune de negociere:

„La final, Franța și Germania decid direcția, iar ceilalți se aliniază.”

Strategii din culise

Oficialii prezenți la reuniunea de la Viena nu sunt miniștri, ci înalți funcționari și experți în buget. Ei analizează propunerea Comisiei, calculează implicațiile financiare pentru fiecare stat și dezvoltă o strategie comună în fața câmpului advers.

Aceste pregătiri sunt comune pentru astfel de negocieri de anvergură, care implică redistribuirea a sute de miliarde de euro în cadrul UE.

De cealaltă parte, Prietenii Coeziunii s-au întâlnit recent în Malta, unde au discutat pozițiile de negociere înaintea unei prime reuniuni tehnice la nivelul celor 27 de state membre.

Tradițional, Polonia a fost liderul acestui grup. Totuși, poziția sa este în prezent slăbită din cauza relațiilor tensionate cu Ungaria, în contextul disputelor legate de statul de drept și fondurile europene.

Comisia, între două tabere

Comisia Europeană va încerca să păstreze echilibrul între cele două grupuri și să protejeze propunerea inițială în timpul negocierilor cu Consiliul și Parlamentul European.

Comisarul european pentru buget, Piotr Serafin, un diplomat polonez cu experiență în structurile UE, are sarcina de a media discuțiile. Potrivit foștilor oficiali europeni, succesul acestuia va depinde de capacitatea de a discuta individual cu statele membre, mai degrabă decât de a negocia cu grupuri constituite.

„Cheia este să eviți consolidarea taberelor și să negociezi bilateral, acolo unde este posibil”, a spus fostul comisar pentru buget Janusz Lewandowski.

Negocierile formale privind bugetul vor începe în octombrie, dar discuțiile informale din lunile următoare vor influența decisiv forma finală a acordului.

În trecut, deciziile-cheie s-au luat adesea în astfel de reuniuni restrânse. În martie, de exemplu, un grup restrâns de state contributoare a căzut de acord asupra unui buget de 175 de miliarde de euro pentru programul de cercetare Horizon, o sumă ulterior confirmată de Comisie.

Cu toate diferențele de viziune și priorități, liderii europeni sunt încrezători că se va ajunge, din nou, la un compromis.

„Aceasta nu va fi forma finală a bugetului, dar întotdeauna s-a găsit o soluție. Se va găsi una și de data aceasta”, a declarat Stefan Imhof, oficial din Ministerul austriac de Finanțe.

