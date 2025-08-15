Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a acorda Republicii Moldova un pas major înainte în procesul de aderare la blocul comunitar, într-un moment esențial pentru politica internă a Chișinăului, dar care riscă să provoace nemulțumiri la Kiev.

Potrivit unor diplomați europeni și unui oficial al UE, statele membre iau în calcul deschiderea primului „capitol de negociere” pentru Moldova – un pas juridic esențial în procesul de aderare – imediat după reuniunea informală a miniștrilor pentru afaceri europene, programată la începutul lunii septembrie.

Decizia ar putea fi anunțată înaintea alegerilor parlamentare din Moldova, programate pentru sfârșitul lunii viitoare, și ar reprezenta o susținere semnificativă pentru președinta Maia Sandu și formațiunea sa pro-europeană. Alegerile au loc într-un context de presiune sporită din partea Moscovei, care încearcă să influențeze orientarea geopolitică a țării.

„Trebuie găsită o cale pentru a deschide acest prim capitol”, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureșan, președintele Comitetului Parlamentar de Asociere UE–Moldova. „Ar transmite un mesaj clar către Rusia și ar contracara narativa conform căreia nu există progres în drumul Moldovei spre UE.”

Tensiuni posibile cu Ucraina

O astfel de decizie, însă, riscă să tensioneze relațiile cu Ucraina. Kievul și Chișinăul au avansat până acum în paralel în procesul de aderare, după ce Consiliul European a acordat ambelor state statutul de candidate în 2023. Orice decuplare a celor două dosare ar putea fi percepută negativ la Kiev.

„Există riscul transmiterii unui semnal greșit către ucraineni”, a declarat un diplomat ucrainean. „Într-un moment în care în Alaska se discută posibile formule de pace, este esențial ca perspectiva europeană a Ucrainei să rămână convingătoare.”

Atât Moldova, cât și Ucraina au îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea primului capitol de negociere, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Ungaria, factor de blocaj

Blocajul în cazul Ucrainei este cauzat de opoziția exprimată de Ungaria, al cărei premier, Viktor Orbán, a făcut din criticarea Ucrainei o temă centrală a agendei sale electorale. Astfel, în timp ce Moldova ar putea obține sprijinul unanim al celor 27 de state membre, Ucraina nu are în prezent aceeași perspectivă.

Această situație plasează statele pro-extindere, inclusiv Danemarca — care deține președinția rotativă a Consiliului UE — într-o dilemă: menținerea sincronizării dintre cele două candidaturi blochează progresul ambelor, dar favorizarea Moldovei riscă să afecteze moralul susținătorilor integrării europene din Ucraina.

Diplomații discută opțiuni alternative pentru a arăta Ucrainei că procesul său european continuă. Printre propunerile aflate în analiză se numără extinderea participării la programe europene precum Horizon Europe sau Erasmus+.

„Există multe modalități prin care putem aduce Ucraina mai aproape de UE, dincolo de cadrul formal al negocierilor”, a declarat un diplomat european implicat în dosar. „Obiectivul este menținerea direcției și clarificarea faptului că opoziția Ungariei nu reflectă o poziție majoritară. Miza reală rămâne finalizarea procesului de aderare.”

Evenimente externe ar putea schimba dinamica

Oficialii europeni recunosc că evoluțiile externe, precum summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin de vineri, desfășurat în Alaska, ar putea influența procesul. În cazul în care cei doi lideri ar conveni asupra unei formule de pace care să includă perspectiva integrării europene a Ucrainei, există posibilitatea ca presiunea internațională asupra Ungariei să crească.

Unii diplomați susțin că menținerea unității între candidaturile Moldovei și Ucrainei rămâne esențială.

„Este un moment istoric și trebuie privit ca atare. Aderarea la UE va juca un rol crucial în orice acord de pace durabil”, a concluzionat un oficial european.

