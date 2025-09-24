Bruxellesul lovește în Orban cu mai puțin de un an înaintea alegerilor: imunitate pentru opoziția maghiară în Parlamentul European

Cu mai puțin de un an înaintea alegerilor din Ungaria, Parlamentul European transmite un semnal politic ferm Budapestei: opoziția nu va fi lăsată pradă justiției controlate de regimul Fidesz. Într-un vot cu greutate simbolică și strategică, trei membri ai opoziției maghiare – toți eurodeputați – își păstrează imunitatea parlamentară, în ciuda cererilor insistente venite de la Budapesta.

Marți, Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European a respins solicitările de ridicare a imunității în cazul a trei membri ai opoziției din Ungaria: Péter Magyar, liderul mișcării „Tisza”, Klára Dobrev, reprezentanta „Coaliției Democrate” și eurodeputata italiană Ilaria Salis, activistă arestată anterior în Ungaria. Votul, susținut de principalele familii politice europene – PPE, social-democrați, verzi, liberali și stânga radicală – a fost argumentat prin lipsa garanțiilor privind un proces echitabil în Ungaria și natura vădit politică a dosarelor deschise împotriva celor trei.

În cazul Ilariei Salis, JURI a invocat explicit lipsa independenței sistemului judiciar maghiar, subliniind faptul că partidul premierului Viktor Orban, Fidesz, exercită un control excesiv asupra instituțiilor statului.

Fidesz acuză „complicitatea Bruxelles-ului”

Reacția din partea delegației Fidesz în Parlamentul European nu a întârziat. Eurodeputatul Tamás Deutsch a calificat decizia drept „un semnal grotesc și revoltător”.

„Bruxelles-ul transmite clar: dacă ești de partea lor, ai imunitate totală. Nu mai e vorba de justiție, ci de un amestec politic brutal în suveranitatea Ungariei”, a declarat Deutsch pentru Politico.

Fidesz acuză de ani buni instituțiile europene că folosesc criteriile statului de drept ca armă politică împotriva guvernului conservator de la Budapesta, acuzând Bruxelles-ul că joacă rolul unei „deep state” ideologice, în slujba elitelor federaliste.

Ungaria, tot mai izolată în Europa

Decizia vine într-un context delicat pentru Viktor Orban. Premierul maghiar, aflat la putere de 15 ani, este tot mai contestat nu doar pe plan intern, ci și în Consiliul UE, unde mai multe state membre analizează activarea articolului 7 – o măsură fără precedent care ar putea suspenda dreptul de vot al Ungariei din cauza încălcării persistente a valorilor europene.

Orban blochează ajutorul UE pentru Ucraina, se opune sancțiunilor împotriva Rusiei, critică drepturile LGBTQ+ și sabotează orice avans în negocierile de aderare ale Ucrainei. În paralel, Bruxelles-ul a înghețat miliarde de euro din fondurile europene destinate Ungariei, invocând tocmai problemele legate de statul de drept și corupția instituționalizată.

Opoziția revine în forță. Magyar, un pericol real pentru Orban?

Péter Magyar, fost insider al regimului Fidesz devenit acum lider al mișcării civice „Tisza”, pare să devină cea mai serioasă amenințare electorală la adresa lui Orban. Sondajele îl creditează cu un sprijin popular în creștere rapidă, iar ieșirile sale mediatice critice la adresa guvernului au energizat opoziția.

Magyar este vizat într-un dosar legat de un presupus incident într-un club de noapte – un caz pe care colaboratorii săi îl consideră fabricat. „Aceste dosare sunt vizibil instrumentate politic”, afirmă Márton Hajdú, șeful de cabinet al lui Magyar în PE.

Dobrev: „Nu există justiție independentă în Ungaria”

La rândul ei, Klára Dobrev a salutat votul JURI, avertizând că în Ungaria nu mai există un sistem judiciar funcțional:

„Parlamentul European a spus clar: Ungaria nu oferă garanții pentru un proces echitabil. Nu mai avem justiție independentă, nu mai avem anchete obiective. Trăim într-un regim care folosește justiția ca instrument politic”, a declarat ea pentru Politico.

Dobrev a adăugat că primește constant amenințări din partea regimului Orban – o realitate cu care, spune ea, trebuie să se confrunte toți cei care se opun autoritarismului Fidesz.

Alegerile generale din Ungaria sunt programate pentru aprilie 2026, însă campania electorală pare deja începută, cu un ton tot mai conflictual. În acest context, deciziile de la Bruxelles nu mai sunt percepute doar ca acte administrative, ci ca intervenții directe în bătălia pentru viitorul democratic al Ungariei.

Viktor Orban rămâne o enigmă strategică pentru UE: un lider ales democratic, care subminează din interior valorile Uniunii. Cum poate Bruxelles-ul să-l oprească fără a întări narativul de victimă al lui Orban? E o întrebare la care liderii europeni vor trebui să răspundă cât mai curând – înainte ca „calul troian” din Budapesta să devină o amenințare ireversibilă pentru coeziunea Uniunii.

