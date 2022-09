Platini pregateste o masura unica in istoria fotbalului

Discutiile privind posibilitatea ca turneul final al Campionatului Mondial din 2022 (Qatar) sa se dispute iarna au redevenit de actualitate marti, cand presedintele UEFA, Michel Platini, a oferit o noua declaratie in acest sens.

Platini confirma ipoteza lansata in urma cu aproape un an si pare dispus sa dea peste cap programul competitiilor de cluburi pentru "cea mai importanta intrecere din toata lumea".

"Sper ca se va juca iarna. Trebuie sa mergem in Qatar atunci cand este bine pentru toata lumea. Ce e cel mai bine pentru fani? Ati vazut ce s-a intamplat in Africa de Sud? A fost frig si nimeni n-a mers nicaieri, nici in fan zone, nicaieri. Trebuie sa stai in hotel.

In 10 ani putem decide cum sa amanam sezonul cu o luna. In ianuarie este dificil sa se joace Cupa Mondiala, pentru ca sunt Jocurile Olimpice de Iarna. Daca oprim sezonul european intre 2 noiembrie si 20 decembrie, asta inseamna ca se va termina in iunie, nu in mai, ceea ce nu e o mare problema. Este bine pentru Cupa Mondiala, cea mai importanta competitie din lume", a declarat Platini pentru London Evening Standard.

UEFA si FIFA vor sa organizeze Cupa Mondiala din Qatar in timpul iernii din cauza temperaturilor ridicate pe durata verii din acea regiune.

C.F.

