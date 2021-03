UEFA crede in el. Arbitrul belgian care a gresit grav in meciul Romaniei de la EURO este delegat in continuare. Ce partida va conduce

Belgianul nu a acordat penalty clar pentru Romania si in plus la faza golului marcat de maghiari, Denis Harut a fost faultat, lucru nesanctionat de arbitrul meciului.Pentru toate acestea, UEFA "l-a recompensat" cu un nou meci la Campionat European de fotbal.Visser va conduce miercuri partida dintre Islanda si Franta, joc contand pentru grupa C de la EURO."Am strigat la el in timpul meciului si am fost atentionat de cei de la UEFA. I-am spus sa ii fie rusine, da? Din tribuna, ca un simplu spectator. Ce pot sa-i fac? Sa-l bat? Ce sa-i fac? Rauvoitor a fost, asta a fost, rauvoitor!Nu ca a gresit ca nu ne-a dat penalty, nu ca a gresit la faultul ala de la golul lor, dar au fost foarte mute decizii cu tenta ostila impotriva noastra. Pot, efectiv, sa folosesc cuvantul asta, ostil!Hai sa zic ca a gresit la alea doua actiuni, dar alte multe lucruri care s-au petreut in teren, agresivitatea pe care a lasat-o. Ne plangeam ca fotbalul seamana cu baschetul, ca se da fault la orice atingere.Pai in seara asta nu au fost atingeri, au fost topoare. Incredibil! Asta nu mai e barbatie, joaca la intimidare. Pana la urma, important e ca baietii nu au cazut in plasa acestui arbitru", a spus directorul tehnic al FRF < Mihai Stoichita, la Digisport,despre arbitrul meciului Ungaria- Romania.