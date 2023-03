Asistentii de linie au fost testati in Ungaria

Uefa a reactionat pozitiv la experimentul cu doi arbitri asistenti aditionali. Proba a avut loc pe durata preliminariilor pentru Campionatul European Under-19, disputate in Ungaria si s-a dovedit a fi foarte prolific.

Yvan Cornu, seful arbitrilor UEFA a declarat: "Inca suntem la stadiul de test si inca avem interpretari si pozitionari diferite ale arbitrilor asistenti. Avem doua echipe de arbitri in Ungaria si cautam cea mai buna solutie. Regulile nu au fost fixate - vom incerca tot ce ne este permis"

Cei doi asistenti aditionali au fost pozitionati in spatele portilor cu misiunea de a se concentra asupra evenimentelor ce au loc in zona de pedeapsa. Faulturile si simularile au fost in topul listei de prioritati, faze ce devin de cele mai multe ori litigioase.

Arbitrii chestionati dupa acest experiment au declarat ca initiativa este foarte buna si ca ar trebui implementata la toate nivelele UEFA. Avantajele evidentiate au fost controlul mai bun asupra careului de saisprezece metri si mai ales utilitatea celor doi asistenti in fazele de contra-atac rapid. In plus, cei doi arbitri isi pot face treaba fara a interveni in vreun fel in cursul normal al jocului.

