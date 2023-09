Atac dur la adresa UEFA si FIFA: "Sunt de rahat"

Agentul italian Mino Raiola a lansat un atac dur la adresa UEFA si FIFA.

"UEFA si FIFA sunt niste organizatii de rahat! Sunt doua asociatii ce pot fi comparate cu cele mafiote", a tunat Mino Raiola, care este agentul unor jucatori importanti din fotbalul mondial, precum Zlatan Ibrahimovici si Mario Balotelli.

Raiola e scos de sarite de introducerea sistemului Fair Play Financiar, prin care cluburile sunt obligate sa aiba aceleasi cheltuieli mai mici decat veniturile.

"Aceasta decizie arata incompetenta lui Platini (presedintele UEFA - n.red.). UEFA si FIFA vor ca arabii sa investeasca mai putin in transferuri, dar tot ei accepta ca arabii sa le fie sponsori in Liga Campionilor", a continuat acesta, dupa care a cerut ca UEFA sa publice sumele de bani pe care le are in conturi.

Mino Raiola e unul dintre cei mai controversati impresari din lume. S-a facut cunoscut ca agentul lui Pavel Nedved, insa aparitiile in presa si le-a facut datorita lui Zlatan Ibrahimovici, jucator care in ultimii trei ani a fost implicat in trei transferuri de rasunet:

2009: de la Inter la Barcelona, pentru 49 de milioane de euro + Samuel Eto'o

2010: de la Barcelona la AC Milan, pentru aproape 30 de milioane de euro

2012: de la AC Milan la PSG, pentru 20 de milioane de euro

Bineinteles, comisioanele incasate de Raiola au fost pe masura sumelor de transfer.

In 2008 a fost cercetat de Federatia Italiana de Fotbal pentru iregularitati in transferurile jucatorilor detinuti de el.

I.G