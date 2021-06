EURO 2020: S-au pus in vanzare bilete pentru meciul din optimi, de la Bucuresti. Cat costa

"Partida din optimile de finala ale UEFA EURO 2020 de pe Arena Nationala, din 28 iunie, se va disputa, conform HG nr. 636 din 9 iunie 2021, cu fani in tribune ocupand pana la jumatate din capacitatea stadionului. Incepand din 22 iunie, pe platforma de ticketing UEFA sunt disponibile bilete la partida de la Bucuresti.Conform aceleiasi Hotarari de Guvern, spectatorii care achizitioneaza bilete dupa aceasta data trebuie sa fie vaccinati impotriva SARS-CoV-2 (sa fi trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare) sau sa fie vaccinati si sa prezinte un test negativ in cazul in care schema completa de vaccinare nu este completa", se arata intr-un comunicat al FRF Dupa logarea pe platforma de ticketing si selectarea partidei de la Bucuresti, utilizatorii trebuie sa completeze codul de acces "VACCINATED" pentru a continua procesul de achizitionare a biletelor.Ultimul meci din cadrul Campionatului European gazduit de Arena Nationala este cel din optimile de finala care va opune castigatoarea Grupei F si formatia clasata pe locul al treilea intr-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).Cele mai ieftine bilete sunt de 20 si 30 de euro la peluze, iar cele mai scumpe sunt de 100 si 125 de euro, la tribuna 1.Cele doua echipe care se vor intalni in meciul de la Bucuresti vor fi decise in urma ultimelor partide din faza grupelor, programate miercuri.La primele trei partide de la Bucuresti, Austria - Macedonia de Nord (3-1), Ucraina - Macedonia de Nord (2-1) si Ucraina - Austria (0-1), numarul de spectatori acceptati in tribune a fost de pana la 25% din capacitatea Arenei Nationale.