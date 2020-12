UEFA se opune formarii unei Superligi a Europei. "Ar duce in ruina echipele mici si ar face ca gruparile cele mai bogate sa devina si mai puternice"

"Acesta este visul lui Florentino Perez (n.r. - presedintele clubului Real Madrid ) din ultimii 30 de ani, inainte de a fi chiar in fotbal. "Doi candidati importanti la presedintia Barcelonei se opun public Superligii, la fel Bayern Munchen , Juventus si cluburile engleze care au venit cu aceeasi idee.Este o idee, o dorinta pentru cei carora nu le pasa de restul fotbalului, care sunt interesati doar de ziua de astazi si nu de ceea ce se va intampla maine.Ar fi o ruina pentru echipele mici si ar face ca gruparile cele mai bogate sa devina si mai puternice", a declarat Ceferin pentru site-ul sloven 24.ur, citat de marca.com.El a vorbit, de asemenea, despre cum a fost gestionat de catre forul european impactul pandemiei de coronavirus asupra fotbalului european:"Nu am dormit prea mult, a trebuit sa lucram zi si noapte, discutand cu guvernele, vorbind despre sanatate mai mult decat de fotbal. Am reusit sa disputam peste 1.200 de jocuri in acest timp fara incidente importante."Ceferin a precizat ca un format Final 8 in Liga Campionilor, asa cum a fost editia trecuta, nu va fi folosit in viitorul apropiat."Mai intai vom vedea cum merge procesul de vaccinare si cat de repede se poate face, ne pregatim pentru ca urmatoarea finala sa fie ca in fiecare an si asta inseamna cu fani. Formatul va ramane acelasi pana in 2024, pana cand au fost cedate drepturile.Nu vom juca la sfarsit de saptamana, pentru ca vrem sa pastram valoarea ligilor nationale, dar ne gandim la un sistem usor diferit, mai interesant, care sa includa absolut totul. Liga Campionilor va fi la fel de speciala cum este acum", a explicat seful UEFA.Presa engleza a scris, in octombrie, ca FIFA ar sustine un proiect European Premier League, o competitie care sa reuneasca 16-18 mari cuburi europene, cu premii totale de peste cinci miliarde de euro. Un astfel de proiect ar putea pune capat Ligii Campionilor, organizata de UEFA.CITESTE SI: