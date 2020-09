Cristian Chivu a obtinut licenta UEFA Pro la Coverciano

Chivu a trecut examenul de absolvire, care a avut loc marti, proba orala si sustinerea lucrarii de licenta, in fata comisiei prezidate de directorul scolii, Renzo Ulivieri.Alaturi de el, au absolvit nume cunoscute din fotbalul italian, ca Andrea Pirlo, noul antrenor al campioanei Italiei, Juventus Torino , Vincenzo Italiano, antrenorul formatiei Spezia, nou-promovata in Serie A, Fabio Caserta, Marco Cassetti, Morgan De Sanctis, Mohamed Kallon, Daniele Bonera, Thiago Motta si Luca Toni.Cursurile de la Coverciano au inceput la finalul lunii septembrie 2019, au presupus 240 de ore de lectii, s-au incheiat in iunie si in ultima perioada s-au tinut online, din cauza pandemiei de coronavirus. Absolventii vor putea antrena orice echipa profesionista, oriunde in lume.Cristian Chivu, 39 de ani, a fost, sezonul trecut, antrenor al echipei under 17 a clubului Internazionale Milano. Prima lui experienta de tehnician a fost tot la Inter, la echipa U14. El si-a obtinut licenta UEFA A, tot la Coverciano, la 15 decembrie 2017.