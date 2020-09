Comitetul Executiv al UEFA a decis sa permita cate cinci schimbari la meciurile din Liga Natiunilor, play-off-ul Euro si cupele europene, din faza grupelor

Pe foaia de joc pot fi trecuti 23 de jucatori Comitetul Executiv al UEFA a aprobat si calendarul meciurilor din preliminariile Cupei Mondiale din 2022.Sub rezerva validarii de catre FIFA , calendarul reprezentativelor europene va fi urmatorul:22-31 martie 2021 - 3 meciuri 31 mai - 8 iunie 2021 - meciuri amicale inainte de Euro30 august - 8 septembrie 2021 - 3 meciuri4-12 octombrie 2021 - 2 meciuri8-16 noiembrie 2021 - 2 meciuri21-29 martie 2022 - 2 meciuri / play-off CM 2022Tragerea la sorti a preliminariilor CM 2022 va avea loc in luna decembrie.Potrivit frf.ro, in contextul pandemiei, Comitetul Executiv UEFA a aprobat o serie de masuri speciale pentru disputarea jocurilor care stabilesc ultimele participante la Campionatul European din vara viitoare.In eventualitatea plasarii unei echipei sau a unui grup de jucatori in carantina sau autoizolare in urma unei decizii a autoritatilor, partida se va desfasura conform programarii initiale atat timp cat nationala respectiva are disponibili cel putin 13 jucatori (incluzand un portar) testati negativ COVID-19 conform protocolului UEFA.Daca o reprezentativa se afla in imposibilitatea de a alinia o echipa conform principiului de mai sus, partida va fi reprogramata de UEFA la o alta data, inclusiv in mai-iunie 2021, inainte de startul Campionatului European. In plus, UEFA poate lua decizia de a muta partida pe un stadion dintr-o tara neutra (pe teritoriul unei asociatii afiliate UEFA). Echipa gazda va fi in continuare considerata asociatie organizatoare si responsabila de disputarea meciului.In cazul in care membrii delegatiei de arbitri sunt depistati pozitiv la testul Covid-19, UEFA poate, in mod exceptional, sa numeasca inlocuitori din randul oficialilor de joc din tara care gazduieste partida.