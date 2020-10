EURO 2020, posibil sa se joace doar intr-o singura tara. Anuntul presedintelui UEFA

''Suntem absolut siguri ca va avea loc, dar ar putea sa se joace in 11 tari, in opt, cinci sau una singura. Singura necunoscuta este daca va fi cu un public limitat pe stadioane, cu tribune pline sau fara spectatori'', a declarat Ceferin la canalul #Vamos.UEFA a stabilit initial ca EURO 2020 sa fie gazduit de ele 12 orase-gazda: Amsterdam (Olanda) - Johan Cruyff ArenA (54.000 de locuri), Baku (Azerbaidjan) - Olympic Stadium (69.000), Bilbao (Spania) - San Mames (53.000), Bucuresti (Romania) - Arena Nationala (54.000), Budapesta (Ungaria) - Puskas Arena (68.000), Copenhaga (Danemarca) - Telia Parken (38.000), Dublin (Irlanda) - Aviva Stadium (51.000), Glasgow (Scotia) - Hampden Park (51.000), Londra (Anglia) - Wembley (90.000), Munchen (Germania) - Allianz Arena (70.000), Roma (Italia) - Stadio Olimpico (68.000), Sankt Petersburg (Rusia) - Gazprom Arena (61.000).Seful UEFA s-a referit si la sistemul de arbitraj video, despre care a spus: ''VAR ajuta fotbalul, dar il si poate afecta. Sunt multe lucruri de ameliorat''.In ce priveste un turneu Final Four in Liga Campionilor, Ceferin a apreciat ca acest sistem ar putea fi o optiune dupa anul 2024.In ce priveste prezenta publicului in stadioane, Ceferin a reamintit ca totul depinde de guvernele tarilor europene, iar UEFA nu are nicio putere in acest sens, decat colaborarea cu autoritatile.