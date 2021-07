Expert german: UEFA este responsabila pentru decese din cauza abordarii sale ignorante

"Exista o umbra asupra acestui Campionat European si UEFA este responsabila pentru decese din cauza abordarii sale ignorante. Trebuie sa se spuna clar asta. UEFA a esuat in opinia mea", a spus Lauterbach pentru publicatia 11Freunde, potrivit dpa. Acest turneu a semnalat faptul ca pandemia s-a terminat , ceea ce nu este insa adevarat, a subliniat Lauterbach. "Campionatul European a permis sa fie folosit gresit pentur acest semnal fatal", a adaugat el. Lauterbach, expert in sanatate publica foarte apreciatt in Germania , considera un pericol si faptul ca la finala Euro-2020 in tribune vor avea acces peste 60.000 de spectatori. "Wembley este total de necontrolat", a afirmat germanul.Finala Campionatului European de fotbal, Italia - Anglia, este programata la ora 22.00, pe Stadionul Wembley din Londra.