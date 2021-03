UEFA a luat decizia legata de prezenta spectatorilor la Campionatul European de Fotbal

Desi UEFA a amanat cat mai mult momentul deciziei finale, sperand ca partidele se vor putea disputa cu un procent din capacitatea stadioanelor ocupat de spectatori, acest lucru nu va fi posibil.Tinand cont de restrictiile impuse de autoritatile din Ungaria si Slovenia din cauza contextului pandemic, spectatorii nu vor fi prezenti in tribune la partidele din faza grupelor. O decizie in ceea ce priveste fazele superioare, programate sa se dispute in perioada 31 mai - 6 iunie, va fi luata ulterior.Reprezentativa Under 21 a Romaniei va participa in perioada 24-30 martie la faza grupelor a Campionatului European U21 din Ungaria si Slovenia. Distribuita in grupa A, alaturi de tara gazda, Germania si Tarile de Jos, selectionata Romaniei va disputa toate cele trei partide la Budapesta, pe Stadionul Uj Bozsik.Faza grupelor va avea loc in perioada 24-31 martie 2021, in timp ce fazele eliminatorii se vor disputa intre 31 mai si 6 iunie 2021. Programul tricolorilor este urmatorul:24 martie, 22:00: Romania - Tarile de Jos;27 martie, 19:00: Ungaria - Romania;30 martie, 19:00: Germania - Romania.Fazele eliminatorii se vor disputa intre 31 mai si 6 iunie 2021.CITESTE SI: