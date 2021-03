Scandal de rasism la echipa lui Hagi. UEFA a deschis o ancheta

Un inspector din cadrul UEFA se va ocupa de aceasta ancheta, a anuntat forul european.Tehnicianul echipei Glasgow Rangers, Steven Gerrard, a declarat, joi seara, dupa meciul cu Slavia Praga, din optimile Ligii Europa, ca Glen Kamara i-a spus ca a fost tinta rasismului unuia dintre adversari.Incidentul mentionat de Gerrard a avut loc spre finalul partidei, cand Ondrej Kudela (Slavia) i-a spus ceva lui Kamara acoperindu-si gura, ceea ce i-a infuriat pe jucatorii de la Rangers."Jucatorul meu imi spune ca i s-au adresat cuvinte rasiste. Si este dezamagitor ca oamenii lor incearca sa-si apere jucatorul si spun ca mintim. Sunt nervos. Il stiu pe Glen si am suta la suta incredere in el. Jucatorul Slaviei a cauzat asta si trebuie sa se intample ceva rapit, dar nu este de competenta mea. Depinde de UEFA acum si sper ca nu va ignora situatia", a afirmat Steven Gerrard.La finalul meciului, Gerrard a fost vazut discutand cu antrenorul Slaviei, Jindrich Tripisovsky si cu delegatii UEFA.Joi seara, echipa Glasgow Rangers, cu Ianis Hagi rezerva, a fost invinsa pe teren propriu de Slavia Praga, scor 2-0, in mansa secunda a optimilor Ligii Europa. Unul dintre goluri a fost marcat de Nicolae Stanciu CITESTE SI: