La Euro 2008, cartonasele galbene vor fi sterse doar dupa sferturi

Incepand cu EURO 2008, cartonasele galbene primite de jucatori vor fi anulate doar dupa faza sferturilor, potrivit unei decizii aprobata in unanimitate, marti, de Comitetul Executiv al UEFA. Pana acum fotbalistii scapau de avertismentele acumulate, dupa terminarea meciurilor din grupe.

Presedintele UEFA, Michel Platini, a motivat hotararea forului pe care il conduce prin cresterea sanselor jucatorilor de a evita suspendari, pentru finala competitiei. "Este o decizie luata pentru iubitorii fotbalului, care vor sa vada cat mai multi jucatori buni in finala", a declarat Platini.

Potrivit noii reglementari, daca un jucator a primit un singur cartonas galben in faza grupelor si a sferturilor, avertsmentul va fi sters pentru semifinale. In schimb, daca primeste doua avertismente sau un cartonas rosu, va fi suspendat pentru semifinale, dar va avea drept de joc in finala, daca echipa sa se califica in ultima faza a intrecerii.

Ads