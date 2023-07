Lazar: Meritam sa jucam in UEFA si nu in Liga Campionilor

Mijlocasul formatiei Rapid, Costin Lazar, nu este de acord cu coechipierul sau, Daniel Pancu, si spune ca giulestenii nu vor sa ia locul Stelei in Liga Campionilor.

"Dupa parerea mea, meritam sa jucam in Cupa UEFA. Nu am evoluat atat de bine pentru a juca in Liga Campionilor. Indiferent de faptul ca Steaua este rivala noastra, nu mi se pare normal sa profitam de pe urma altora", a declarat Lazar la vizita medicala.

Rapidistul a comentat si partida "tricolorilor" cu Italia, anuntand ca acestia pot face o figura frumoasa.

"Putem face o surpriza cu Italia, dar trebuie sa avem incredere mai mare in noi. Sper sa se califice Romania si Olanda", a precizat Lazar.

