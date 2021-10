Ce s-a întâmplat în vestiarul Franței la pauza super meciului cu Belgia. Mbappe și Pogba au dezvăluit totul

Întrebat de cotidianul L’Equipe, mijlocaşul Paul Pogba s-a exprimat enigmatic despre ceea ce s-a petrecut în vestiarul Franţei în pauza meciului cu Belgia.

"Dacă există un videoclip, veţi înţelege. Sper că vom câştiga duminică şi veţi vedea cum s-a simţit. Este o energie pe care nu o pot explica. Va trebui să aşteptăm să vedem asta. Sperăm că vor fi înregistrări cu acel moment", a declarat el.

Kylian Mbappe a povestit şi el despre influenţa discuţiei avute de juctori şi antrenori la pauză în inversarea scorului de 0-2 împotriva Belgiei.

"Am fost conduşi cu 2-0, am intrat rău, dar nu am renunţat. S-au spus lucruri şi ne-am întors cu advăratele intenţii. Am jucat mai sus, am jucat în terenul lor. Eram mai buni la transmiterea balonului, am creat ocazii. Asta ne-a dat speranţă. În cele din urmă, a fost o nebunie totală", a afirmat jucătorul de la PSG.

Vorbind tot despre acel moment, antrenorul Didier Deschamps a declarat că, în afară de el, puţină lume credea că scorul de 0-2 în faţa Belgiei poate fi întors.

Franţa a învins, joi, la Torino, cu scorul 3-2 (0-2), echipa Belgiei şi s-a calificat în finala Ligii Naţiunilor.

Au marcat: Carrasco '37, Lukaku '41 / Benzema '62, Mbappe '69 (p), Hernandez '90.

Lukaku a marcat şi în minutul 87, dar golul a fost anulat cu ajutorul VAR pentru ofsaid. Şi penaltiul transformat de Mbappe a fost dictat după ce arbitrul german Daniel Siebert a revăzut reluarea fazei.

În prima semifinală, disputată, miercuri, la Milano, Spania a învins Italia, cu scorul de 2-1.

Finala mare a competiţiei, Spania - Franţa, este programată, duminică, de la ora 21.45, la Milano.

Tot duminică, de la ora 16.00, la Torino, se vor întâni Italia şi Belgia, în finala mică a competiţiei.

Ads