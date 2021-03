Coronavirusul muta meciurile din Champions League pe alte stadioane. Unde joaca Liverpool

Daca partida ar fi avut loc in Anglia, Leipzig ar fi trebuit sa respecte o carantina stricta de zece zile la intoarcerea in tara, in conformitate cu regulile stabilite de autoritatile germane pentru a reduce raspandirea tulpinei britanice a coronavirusui.In partida tur, disputata, la 16 februarie, tot la Budapesta, Liverpool s-a impus cu 2-0.Leipzig nu a putut primi pe propriul stadion echipa engleza din cauza restrictiilor de calatorie puse in aplicare de autoritatile germane, pentru cetatenii care provin din tari afectate de noua tulpina de coronavirus.Returul este la 10 martie.Budapesta a mai gazduit un meci din optimi, Borussia Monchengladbach - Manchester City , scor 0-2, care avut loc la 24 februarie, in prima mansa.O alta partida din optimi, Atletico Madrid Chelsea , scor 0-1, a avut loc la Bucuresti, la 23 februarie, din cauza restrictiilor impuse de Spania cetatenilor care calatoresc din Marea Britanie.CITESTE SI: