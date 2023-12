Moldova poate fi sanctionata de UEFA din cauza mesajelor anti rusesti

UEFA a deschis o procedura disciplinara impotriva Federatiei de Fotbal din Republica Moldova dupa incidentele de la meciul cu Rusia, din preliminariile Euro 2016.

Comisia de Control, Etica si Disciplina a forului continental va analiza incidentele in data de 22 octombrie, se arata intr-un comunicat oficial.

UEFA sustine ca, in timpul meciului dintre Moldova si Rusia, disputat la Chisinau in data de 9 octombrie, in tribune au fost aprinse mai multe torte, iar o parte a fanilor au afisat bannere cu mesaje rasiste.

Printre mesajele afisate la meci ce ar putea fi incriminate de UEFA se numara "Dispretuim Ungaria, uram Rusia" sau "La est incepe o noua batalie. Luptam pana la moarte".

Moldova a pierdut meciul cu Rusia, scor 1-2.

M.D.