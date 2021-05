Omul dat afara de UEFA de la EURO din cauza autografului cerut lui Haaland, Octavian Sovre s-a retras din arbitraj. Ce l-a facut sa ia aceasta decizie

Autograful cerut lui Erling Haaland si scandalul de rasism de la Paris i-au pus capac tusierului.Arbitrul a fost delegat la ultimul meci din cariera, finala Cupei Romaniei , Astra - Universitatea Craiova , 2-3, si dupa partida si-a anuntat retragerea.Sovre visa la Campionatul European de Fotbal din aceasta vara, dar UEFA l-a scos din brigada lui Ovidiu Hategan . Motivul este legat de autograful cerut lui Erling Haaland la un meci din Champions League."Ma incearca sentimente de satisfactie si implinire. Am avut 21 de sezoane in Liga 1 . Va spun sincer ca motivatie personala nu mai aveam. Stiti foarte bine istoricul meu recent, aveam ca scop Euro 2020 Ulterior, din cauza pandemiei s-a amanat cu un an, n-am fost selectionat. Pentru mine, este un sfarsit", a declarat Octavian Sovre, conform prosport Arbitrul asistent a povestit totul despre autograful cerut lui Haaland."Am solicitat si eu jucatorului Haaland un autograf, probabil a fost un cumul de factori, cu meciul de la Paris (n.r. scandalul de rasism de la meciul PSG - Istanbul BB) si UEFA a considerat ca trebuie...Nu regret ca am cerut autograful. Cum am mai spus-o, am facut asta si anterior, asta a fost sa fie. A fost un gest nobil, dar, dupa cum bine stiti, traim intr-o lume a regulilor pe care eu trebuia sa le respect", a mai spus Sovre.