Presedintele UEFA face anuntul in legatura cu EURO 2021

"Pentru moment, planificam Euro exact asa cum ne dorim", a declarat el pentru site-ul german Sportschau.de, al postului public ARD, ca raspuns la o intrebare despre accesul suporterilor pe stadioanele din 12 tari, la competitia din perioada 11 iunie - 11 iulie 2021."Daca m-ati fi intrebat in februarie daca sunt gata sa infrunt o pandemie care sa opreasca lumea, v-as fi luat de nebun", a spus seful UEFA, "dar acum suntem bine pregatiti, suntem mai inteligenti si mai puternici decat anul trecut, pentru ca stim ca se poate intampla orice.""Am putea face lucrurile in mod diferit. Ne gandim la solutii fara fani sau cu 30, 50, 70 la suta (n.r. - gradul de ocupare a stadioanelor). In teorie, am putea organiza Euro in doisprezece, unsprezece, zece, trei tari sau chiar intr-una. O putem face, daca vrem", a adaugat el.Ideea acestui campionat european international, imaginat de Michel Platini , nu-l incanta insa pe actualul sef al UEFA: "Simbolic, este foarte frumos, dar pentru noi nu este usor si fara sa tinem cont de pandemie. Nu suntem foarte multumiti de asta (...) este o mare provocare, dar sunt sigur ca Euro va avea loc anul viitor. Dar nu cred ca as sustine din nou aceasta idee (n.r. - o competitie in multe tari)", recunoaste Ceferin.In ceea ce priveste sanatatea, liderul sloven saluta protocoalele puse in aplicare de UEFA: "Din august, am organizat mai mult de 420 de meciuri internationale, vorbesc doar despre meciurile UEFA, fara niciun incident notabil".