Presedintele UEFA si-a pierdut somnul din cauza costurilor generate de pandemie

Campionatele nationale din Europa si competitiile UEFA au fost fie suspendate din luna martie, fie oprite definitiv din cauza crizei sanitare mondiale.In timp ce Bundesliga germana a fost reluata la sfarsitul saptamanii trecute, este deocamdata neclar cand, sau daca, celelalte campionat de top vor putea reporni, sezonul urmand sa se intinda pana in august, cand ar trebui sa debuteze campania 2020-2021."Exista atat de multa informatie (de luat in considerare) si atat de multe probleme de calendar. Atatea milioane si milioane, zeci de milioane de dolari pe care le vom pierde", a declarat Ceferin intr-un interviu acordat cotidianului The Guardian."Apoi este greu sa adormi noaptea. Ai fi destul de iresponsabil daca ai putea adormi imediat", a adaugat conducatorul fotbalului european.Acesta a tinut sa sublinieze, insa, ca "situatia pentru UEFA nu este atat de alarmanta". "Nu ne aflam intr-o situatie periculoasa, dar ne pasa de cluburi si de ligile si partile interesate, deci este multa munca", a adaugat slovenul.Ceferin a mai spus ca nu se asteapta ca fotbalul sa se schimbe dupa ce situatia va reveni la normal, dar a adaugat faptul ca regulamentele Fair Play-ului Financiar (FFP) ar putea fi adaptate "noilor vremuri"."Daca nu vor respecta regulile, vor fi intotdeauna sanctionati, dar ne gandim desigur cum putem imbunatati reglementarile noastre", a subliniat el."Acest lucru nu se va intampla foarte curand, dar ne gandim la imbunatatire, modernizare si realizarea a ceva mai mult echilibru competitiv. Avem in vedere si un fel de 'taxa de lux' daca este posibil", a mai afirmat presedintele UEFA.