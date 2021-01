Romania ar putea pierde organizarea Campionatului European de Fotbal din acest an. Ce scenarii se iau in calcul

Conform cotidianului MARCA, forul continental va discuta in luna februarie despre EURO 2021.Un lucru e sigur: turneul final se va desfasura in aceasta vara.Competitia organizata in 12 orase pare greu de realizat in conditiile actuale."Acest scenariu pare acum chiar o utopie", scrie ziarul Marca, citat de gsp Se cauta solutii pentru aceasta vara, o decizie finala va fi luata la sfarsitul lunii februarie.Patru meciuri ar urma sa se dispute la Bucuresti, pe National Arena 14 iunie, Grupa C: Austria - Macedonia de Nord, de la ora 18:00, pe Arena Nationala18 iunie, Grupa C: Ucraina - Macedonia de Nord, de la ora 15:00, pe Arena Nationala22 iunie, Grupa C: Ucraina - Austria, de la ora 18:00, pe Arena Nationala29 iunie, un meci din optimile de finala, de la ora 21:00, pe Arena NationalaCITESTE SI: