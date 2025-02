Romania va primi 642.000 de la UEFA, in urma participarii Stelei in Liga Campionilor

UEFA a anuntat, miercuri, ca va redistribui 43,2 milioane de euro catre tarile afiliate, banii provenind din reteta financiara a sezonului 2006/2007 al Ligii Campionilor, Romania urmand sa primeasca 642.0000 de euro, informeaza site-ul oficial al forului european.

Ligile profesioniste care au avut reprezentante in grupele Ligii Campionilor vor primi in total 36 de milioane de euro, in timp ce banii ramasi, 7,2 milioane de euro, vor fi redistribuiti celorlalte ligi.

Banii vor fi distribuiti de catre federatiile nationale, care au obligativitatea de a-i redistribui catre echipele din prima liga.

In urma participarii Stelei, tara noastra se afla pe pozitia a 13-a din punct de vedere al banilor incasati, cu 642.000 de euro.

Cei mai multi bani ii va primi Anglia, 6.515.000 de euro, urmata de Italia, 6.465.000 de euro, Germania, 4.056.000 de euro, si Spania, 3.861.000.

