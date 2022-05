Rummenigge, dezlantuit impotriva UEFA

Karl Heinz Rummenigge s-a dezlantuit impotriva UEFA si a echipelor de club care nu indeplinesc criteriile de fair-play finaciar.

Presedintele celor de la Bayern Munchen, invitat la un congres despre business-ul in sport, a luat in vizor echipa PSG, informeaza francezii de la publicatia Sport.

Seful bavarezilor le-a cerut celor de la UEFA sa monitorizeze clubul din capitala Frantei, declarand ca nu-si poate imagina ca Parisul indeplineste pe deplin criteriile de fair-play finaciar, in ciuda contractului de sponsorizare cu qatarezii, de aproximativ 200 milioane de euro.

In plus, Rummenigge a profitat de ocazie pentru a pune presiune pe Michel Platini, presedintele UEFA si creatorul fair-playului financiar, mentionand ca un club care nu indeplineste cerintele nu va putea sa-si inscrie echipa in competitiile europene in sezonul viitor.

"Este un veritabil test pentru UEFA, care nu va fi foarte fericita sa vada un club ca nu indeplineste criteriile dupa trei ani de tranzitie. Cluburile care nu respecta regulile vor plati scump acest pret, ceea ce nu se poate imagina azi. Stiu ca punctul meu de vedere si al lui Michel Platini nu sunt apreciate. Dar Liga Campionilor nu este o jucarie pentru oamenii bogati, chiar daca au fost de acord sa vina sa investeasca din Arabia Saudita sau Rusia", a spus Rummenigge.

Cei de la Bayern Munchen sunt cu ochii pe UEFA, care se afla la Paris si urmeaza sa dea un verdict cu privire la indeplinirea criteriilor de fair-play financiar de catre clubul prezidat de seicul Nasser Al Khelaifi.

