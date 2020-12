Ultimele detalii despre cazul de rasism de la Paris. Cum i-au amenintat turcii pe romani si totul despre decizia UEFA

4. Referee: "that black guy, that black guy over there. This is unacceptable. The black there#SayNoToRacismpic.twitter.com/KKA9Ir7vzz - Ceyhun Kuruoglu (@Ceeyyhun) December 8, 2020

Meciul PSG - Istanbul BB a fost suspendat dupa ce turcii au plecat le vestiare si nu au mai vrut sa continue jocul.Ei s-au simtit lezati de faptul ca arbitrii romani le-ar fi adresat cuvinte cu tenta rasista.Inaintea incidentului care a facut inconjurul lumii, turcii i-au amenintat pe romani."O sa vii tu in Turcia", i-au strigat oaspetii lui Ovidiu Hategan in primele minute.Ca un facut, cei de la Istanbul BB au inceput protestele fata de brigada romaneasca inca de la inceputul jocului.Asta nu a fost tot.Imediat dupa ce spiritele au degenerat la acel incident, se aude de pe banca turcilor o voce care spune in engleza:"In tara mea, romanii sunt tigani, dar eu nu am cum sa-i numesc 'tigani'". Cuvintele par a fi rostite de unul dintre membrii staff-ului tehnic.Digisport a publicat un articol video cu toate momentele importante ale incidentelor de la meciul PSG - Istanbul BB. UEFA a format deja o comisie care va analiza toate informatiile si imaginile de pe stadionul "Parc des Princes".Conform unor surse Ziare.com., Hategan, Coltescu, Sovre si Sebastian Gheorghe vor fi chemati la Nyon unde li se vor cere detalii amanuntite despre tot ceea ce s-a intamplat la aceasta partida.In plus, romanii vor merge in Elvetia cu temele bine facute.Ei se vor apara cu tot ce le va sta la indemana.Romanii vor arata imaginile cu oficialii turci si vor sa demonstreze ca fraza pe care au rostit-o legata de cuvantul "negru" nu au vrut sa fie una cu tenta rasista.Deocamdata, nu se stie data la care se va da un verdict in acest caz. Sebastian Coltescu a ajuns pe primele pagini ale ziarelor lumii, insa conform unor surse Ziare.com, nu este el cel care a rostit cuvantul "negru".Asistentul Octavian Sovre i-a transmis centralului Ovidiu Hategan sa-i dea cartonas rosu unui oficial turc de pe banca tehnica. Pentru a-l identifica, Sovre a spus: "ala negru".O inregistrare audio aparuta in noaptea de dupa meci certifica acest lucru.Sebastian Coltescu a avut ghinionul sa se afle in centrul evenimentelor, turcii au navalit asupra lui si de acolo s-a indus ideea ca el ar fi zis acele cuvinte cu tenta rasista.Meciul s-a reluat miercuri, a doua zi, iar jucatorii ambelor formatii au stat in genunchi la inceputul partidei in semn de protest fata de rasism.CITESTE SI: Jorge Jesus, antrenorul Benficai: In zilele noastre, orice spui impotriva unei persoane de culoare este rasism, iar acelasi lucru despre o persoana alba nu este